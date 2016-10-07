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‘Altın nesil hain çıktı’

’nin akademik yılı açılışında ilk dersi veren Enerji Bakanı Albayrak, ‘Altın nesil dediler, hain nesil çıktı. Manipülatif iletişimin milli duruşunuzu olumsuz etkilemesine izin vermeyin’ dedi.

‘Altın nesil hain çıktı’
Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin (HKÜ) akademik yılı açılış törenine katılan ve ilk dersi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, son dönemlerde iletişim kanalları üzerinden bazı ülkeleri etkilemeye yönelik çalışmalar olduğunu belirtti. Gençliğin saldırıya en açık nüfus grubu olduğunu söyleyen Albayrak, "Manipülatif iletişimin farklı bilgi kaynaklarının, sizin temiz dimağ ve bilgi dağarcıklarınızı kirletmesine, sizin milli duruşunuzu zedelemesine, duruşunuza olumsuz bir şekilde müdahale etmesine izin vermeyin" dedi. 40 yıldır yatırım yapılan ve son bir yıldır ifşa olan iki örgüt olduğunu belirten Albayrak, "Bir tarafta PKK yapılanması, bir tarafta FETÖ yapılanması. Bu ülkeye, nesillere, topluma çok büyük zarar verdi. Ne diyordu birileri 'Altın nesil', o altın nesil hain nesil çıktı" diye konuştu. Gaziantep'teki HKÜ'nün Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu da üniversitelerin sadece eğitim-öğretim veren değil, aynı zamanda bilgi ve teknoloji üreten kurumlar olduklarına dikkat çekerek, "HKÜ Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde kurulmuş ilk vakıf üniversitesidir. Üniversitemiz öğrenci odaklı ve mesleki yeterlilik kazanmasına önem veren bir eğitim anlayışına sahiptir. Üniversitemiz, vakıf üniversiteleri arasında LYS sıralamasında ilk 5 içinde olmuştur" dedi.


HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu, günün anısına Berat Albayrak'a plaket takdim etti.

YENİ ÇAĞRI ADANA'DAN
Enerji Bakanı Berat Albayrak, EnerjiSA tarafından hayata geçirilen, 14 il ve 20 milyon kişiye hizmet verecek Adana'daki çağrı merkezini açtı. Albayrak, eskiden siyasetçilerin medyanın karşısında 'talimat verdim' deyip işin takipçisi olmadığını anlatarak, "Şimdi biz 'talimatı verdim' dedikten sonra sürecin en yakın takipçisi olarak, millete söz verdiğimiz projeleri gerçekleştiriyoruz" dedi. Enerjide önemli adımlar atılacağını vurgulayan Albayrak, şunları söyledi: "Denizli'den sonra ikinci çağrı merkezini açıyoruz. 6-7 bine yakın istihdam, 25-30 bin kişiye ulaşacak iş-aş ekosistemi oluşturacak sistemi yıl sonuna kadar devam ettireceğiz. Yıl sonuna kadar açılan çağrı merkezi sayısı 9'a ulaşacak."
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