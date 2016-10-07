192 ülkeyi ‘BİP’ledi

Tamamen yerli kaynaklarla geliştirilen BiP, Avrupa ve ABD de dahil tüm dünyada ilgi görmeye devam ediyor. BiP, 192 ülkede 10 milyondan fazla indirilme sayısına ulaşırken; uygulamayı yurt dışından indirerek kullanmaya başlayanların sayısı da 1milyonu aştı. Turkcell Genel MüdürüKaan Terzioğlu, "Bundan yaklaşık 1.5 yıl önce küresel marka yaratma vizyonundan hareketle geliştirdiğimiz BiP ile çıktığımız yolda bugün 10 milyon indirilme sayısını aştık. Şimdiki hedefimiz tüm dünyada 100 milyondan fazla kişinin BiP üzerinden haberleşmesi" dedi.
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