  1. Sipariş nota inat TL’ye destek
  2. ‘Milli uçağı 2023’e yetiştireceğiz’

192 ülkeyi ‘’ledi

192 ülkeyi ‘BİP’ledi
Tamamen yerli kaynaklarla geliştirilen BiP, Avrupa ve ABD de dahil tüm dünyada ilgi görmeye devam ediyor. , 192 ülkede 10 milyondan fazla indirilme sayısına ulaşırken; uygulamayı yurt dışından indirerek kullanmaya başlayanların sayısı da 1 milyonu aştı. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Bundan yaklaşık 1.5 yıl önce küresel marka yaratma vizyonundan hareketle geliştirdiğimiz BiP ile çıktığımız yolda bugün 10 milyon indirilme sayısını aştık. Şimdiki hedefimiz tüm dünyada 100 milyondan fazla kişinin BiP üzerinden haberleşmesi" dedi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar