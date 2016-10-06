Vodafone’da yeni dönem

Vodafone'un yeni yönetim kurulu belirlendi. Vodafone Grubu Afrika, Ortadoğu, Asya, Pasifik (AMAP) Bölge CEO'su Serpil Timuray, Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Vodafone Türkiye'de 2006'dan bu yana İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı ve 2012'den bu yana Başkan Vekilliği görevini yürüten Selçuk Karaçay, yeni dönemde yine Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçildi. 18 yıldır Vodafone'da çalışan ve 19 Eylül 2016 itibariyle Vodafone Türkiye CEO'su olarak görevine başlayan Colman Deegan ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.