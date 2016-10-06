Üçüncü havalimanında ilk pist göründü

İnşaatı tüm hızıyla devam eden ve yüzde 30'u tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nın bir numaralı pistinde yürütülen çalışmalar havadan görüntülendi. Havalimanının inşaatını yürüten İGA Havalimanı İşletmesi, 1'inci etabı 26 Şubat 2018'de hizmete girecek havalimanında inşaatı devam eden 1 numaralı pistin havadan çekilen son görüntülerini paylaştı. Büyük gövdeli uçakların rahatlıkla inişkalkış yapabileceği 3 bin 750 metre uzunluğundaki, 60 metre genişliğindeki pistte, asfalt tabaka dökümü öncesi yürütülen hazırlık çalışmalarının son aşamaya geldiği görülüyor. Türkiye'yi dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri haline getirecek havalimanı, 4 etaptan oluşuyor. Yeni havalimanı, tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcuya çıkarılabilir kapasitesi ile 350'den fazla destinasyona uçuş ve 150'den fazla havayolu şirketine ev sahipliği yapacak. Havalimanı yan sektörlerle birlikte 1.5 milyon kişiye istihdam sağlayacak.



Cevdet ÖZDEMİR