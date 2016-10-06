



Esnaf, ekonomi yönetimine kamu ile yerel yönetimlerin ticaret yapmasının haksız rekabet yarattığını söyledi. Olumlu karşılanan bu taleple ilgili düzenleme belirtildiği gibi çıkarsa belediyeler ekmek satmayacak, kamu kurumları düğün salonu işletmeyecek.

Esnafın, "Devlet ticarette bize rakip olmasın" taleplerini değerlendiren ekonomi yönetimi, kamunun ticaretten çekilmesine yeşil ışık yaktı. Düzenleme belirtildiği gibi çıkarsa, belediyeler ekmek satmayacak, devlet kurumları düğün salonu işletmeyecek.

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Başbakan Binali Yıldırım, pazartesi günü Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve beraberindeki heyeti, Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

TESK yönetimi, Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra ekonomiden sorumlu bakanlarla görüşerek esnafın ihtiyaçlarını aktardı. Edinilen bilgiye göre, bakanlarla esnafın görüşmesinden önemli kararlar çıktı.

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Esnaf temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin ticaret yapmasının haksız rekabet olduğuna işaret etti. Yerel yönetimlerin ekmek ürettiğini, kamu kuruluşlarının düğün salonu işlettiğini, Adalet Bakanlığı'nın perakende ticaret yaptığını belirten TESK yönetimi, devletin ticari alanlardan çıkmasını istedi.

"Liberal ekonomide, serbest piyasa koşullarında böyle kurumsal kimliklerle ticaret yapılması gerçek ticaret adamını engelliyor, herkes kendi işini yapsın" diyen esnafın bu talebi hükümet kanadınca olumlu karşılandı. Düzenlemenin hayata geçmesi halinde başta belediyelerin ekmek fabrikaları olmak üzere pek çok işletme kamunun elinden çıkmış olacak.

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ŞAHİN'E 'ŞAHİN' YOK

Bir diğer talep de tüm ticari araçların ÖTV'siz yenilenmesi konusunda oldu. Yenilenecek araçlarda denklik aranmamasını isteyen, "ÖTV muafiyeti için Şahin marka araca Şahin marka araç zorunluluğu kalksın" diyen esnafın taleplerine ekonomi yönetimi olumlu yaklaştı.

Kamyon, kamyonet, taksi, minibüs, nakliye arabası, servis aracı gibi ticari araçların hepsi uygulamadan yararlanacak. Mal taşıyan araçlar için KDV muafiyeti de toplantıda dile getirilen bir talep oldu.

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ESNAF EVİNE DÖNECEK

Toplantıda, terörden zarar gören Güneydoğu esnafının etkin şekilde desteklenmesine de karar verildi. Terör yüzünden bölgeden ayrılmak zorunda kalan esnafın özel desteklerle evine dönmesi konusu da gündeme geldi. TESK yönetimi, esnaf borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda yapılanların da doğru olduğuna işaret etti. Perakende yasa tasarısının hemen uygulanması için de anlaşmaya varıldı.