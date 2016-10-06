Ankara Merkezli TRJET'in sahibi ABD merkezli uzay ve havacılık sistemleri Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) Üst Yöneticisi Fatih Özmen Türk markası olan TRJET uçağının 2023 yılında gökyüzünde olacağını söyledi.

Yıllardan beri bu hayali gerçekleştirmek için büyük çaba harcadığını belirten Fatih Özmen, "Küresel Türk markası olacak ve inşallah Cumhuriyetimizin 100'ncü yılı olan 2023'de göklerle buluşacak Türk mühendisleri tarafından tasarlanıp Türkiye'de yönetilecek bir Türk markası olan bölgesel yolcu uçağı gerçekleştirmesi azmi ve heyecanı için Türkiye'deyiz. Bunun için her türlü yatırımları yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizde hali hazırda var olan Türk havacılığın alt yapısını tamamını kullanacağız. Türk markası uçağımız Türk havacılık sektörünün gururu olacaktır ve el birliğimiz ile yöneteceğiz" dedi.



TÜRK MARKLARIYLA ÇALIŞAYACAĞIZ

Türkiye'de kurdukları TR-JET uçak üreticisi olmak için çalışmalara başladıklarının altını çizen Özmen, "TR-JET firması bu ürünlerin mesela Boeing, Airbus gibi montoj haklarını yapacak olup diğer tüm işleri TAİ başta olmak üzere diğer Türk firmalarına dağıtacaktır. Küresel Türk markası olarak göklerle buluşacak hepimizin gurur kaynağı olan uçağımız 70 kişilik. ABD'de uzman kuruluşlara yaptırdığımız Pazar araştırması sonucu Dünya'da havacılık sektöründe 2025 yılı sonrasında bölgesel yolcu uçaklarına ihtiyaç duyulacaktır tespitinde bulundu. Bunun üzerine 70 kişilik bölgesel uçağı yapmaya karar verdik. Bu segmentte dünyada 4000 uçak uçuyor ama üretilen uçak sıfır. Çünkü hep eski uçaklar ve bakım üzerine bu Pazar girilmesine uygundu.



HAYAL EDEMEYECEĞİMİZ MADDİ İMKANLARA ULAŞTIK

Rüyamı gerçekleştirmek için 35 sene önce ABD'ye elektronik mühendisi için yüksek tahsil yapmaya gittim. Gittiğimde sadece elimde bir sırt çantası ve bisiklet vardı. İkimiz de ne para vardı ne fazla imkan vardı. Bu rüyayı gerçekleştirmenin azmiyle senelerce çok uğraştık. Allah yardım etti bize tahmin edemeyeceğimiz boyutta başarı nasip etti. Neredeyse sıfırdan başlayarak 10-15 kişilik küçük bir şirketin 20 sene içerisinde dünya çapında başarıya ulaştık. 2 milyar dolarlık bir bütçeye sahip bir konuma geldik. ABD'de 33 eyalette Avrupa'da bir çok şehirde Uzay havacılık teknolojisi konusunda faaliyet gösteriyoruz. Uzay aracından, uydulardan, roket sistemlerine kadar özel istisas alanlarına sahibiz. Benim eşimle birlikte Allah'ın takdiriyle ABD'de bazı imkanlarımız oluştu. Bu imkanlar neticisinde hayal edemeyeceğimiz maddi imkanlara geldik. Bizler artık şan şöhret para kazanmak için değil ülkemize yatırımyapmak gibi bir arayış içerisiydeyiz. Bizim en büyük hayalimiz anadolu çocukları olarak Kırşehir'den Diyarbakır'dan ABD'ye gitmiş birileri olarak dönmeden ülkemizde kalıcı bir eser bırakibilmek istiyoruz. Böyle uzun bir yol geldikten sonra şimdi tecrübe ve imkanlarımızı Türkiye'ye ve Türk gençlerine aktarmak için çalışıyoruz".