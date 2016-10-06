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İkinci ’ye ek

İkinci Umre’ye ek vergi
HAC&UMRE Seyahat Acentaları Derneği Başkanı Mehmet Uzuner, Suudi Arabistan'ın uygulamaya aldığı düzenlemeyle, 'ye ikinci kez gideceklerin 540 dolar ek vergi ödemek zorunda olduğunu söyledi. Uzuner, Suudi Arabistan'da yeni uygulanmaya başlanan sistemde, daha önceden Umre'ye gitmiş olan yabancılardan 2 bin Suudi Arabistan Riyali (540 dolar) istendiğini belirtti.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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