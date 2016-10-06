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e indirimi

Hibrit otomobile ÖTV indirimi
Hibrit otomobiller için uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde () indirime gidildi. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, elektrik motoru da olan ve elektrik motoru 50 KW'yı geçip motor silindir hacmi 1.800 cm3'ü geçmeyen binek otomobiller için yüzde 90 olan ÖTV oranı yüzde 45'e, motor gücü 100 KW'yı geçip motor silindir hacmi 2.500 cm3'ü geçmeyen binek otomobiller için yüzde 145 olan ÖTV oranı da yüzde 90'a düşürüldü.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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