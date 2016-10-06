Hibrit otomobile ÖTV indirimi

Hibrit otomobiller için uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) indirime gidildi. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, elektrik motoru da olan ve elektrik motoru 50 KW'yı geçip motor silindir hacmi 1.800cm3'ü geçmeyen binek otomobiller için yüzde 90 olan ÖTV oranı yüzde 45'e, motor gücü 100 KW'yı geçip motor silindir hacmi 2.500 cm3'ü geçmeyen binek otomobiller için yüzde 145 olan ÖTV oranı da yüzde 90'a düşürüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.