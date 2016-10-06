  1. Hibrit otomobile ÖTV indirimi
  2. Pompaya çifte zam

Cepte daha çok TV izleyeceğiz

Cepte daha çok TV izleyeceğiz
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, ülke nüfusunun yüzde 83'ünü 4.5G teknolojisi ile kapsadıklarını belirterek, "3G'de bu noktaya ulaşmamız 6 yıl almıştı. Tüketicinin bu hızla bu teknolojiye adapte olmasından çok memnunuz. Yatırımlarımızı hızlandırarak devam ediyoruz" dedi. Terzioğlu, Türkiye'de 4.5G teknolojisine geçildikten sonra internet kullanımının ilk 4 ayda yüzde 30 arttığını kaydederek, cepten televizyon izleme oranının günlük 7 dakikadan 25 dakikaya yükseldiğini, bunu 6 ayda 40-45 dakikaya çıkarmak istediklerini, ileride buna yönelik yeni hedefleri olacağını belirtti.
Etiketler:
  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar