Cepte daha çok TV izleyeceğiz

Turkcell Genel Müdürü KaanTerzioğlu, ülke nüfusunun yüzde83'ünü 4.5G teknolojisi ile kapsadıklarınıbelirterek, "3G'de bu noktaya ulaşmamız6 yıl almıştı. Tüketicinin bu hızla buteknolojiye adapte olmasından çokmemnunuz. Yatırımlarımızı hızlandırarakdevam ediyoruz" dedi. Terzioğlu,Türkiye'de 4.5G teknolojisine geçildiktensonra internet kullanımının ilk 4ayda yüzde 30 arttığını kaydederek,cepten televizyon izleme oranının günlük7 dakikadan 25 dakikaya yükseldiğini,bunu 6 ayda 40-45 dakikaya çıkarmakistediklerini, ileride buna yönelik yenihedefleri olacağını belirtti.
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