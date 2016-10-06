Cepte daha çok TV izleyeceğiz

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, ülke nüfusunun yüzde 83'ünü 4.5G teknolojisi ile kapsadıklarını belirterek, "3G'de bu noktaya ulaşmamız 6 yıl almıştı. Tüketicinin bu hızla bu teknolojiye adapte olmasından çok memnunuz. Yatırımlarımızı hızlandırarak devam ediyoruz" dedi. Terzioğlu, Türkiye'de 4.5G teknolojisine geçildikten sonra internet kullanımının ilk 4 ayda yüzde 30 arttığını kaydederek, cepten televizyon izleme oranının günlük 7 dakikadan 25 dakikaya yükseldiğini, bunu 6 ayda 40-45 dakikaya çıkarmak istediklerini, ileride buna yönelik yeni hedefleri olacağını belirtti.