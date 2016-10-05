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’den ’ye hibe

Türkiye’den IMF’ye hibe
Dünya genelinde 189 üyesi bulunan Uluslararası Para Fonu'na () şu anda 70'in üstünde ülkenin milyarlarca dolar borcu bulunurken; borcunun son taksitini 14 Mayıs 2013 tarihinde ödeyen , artık alan el değil veren el oldu. Türkiye ile IMF arasında 'Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu'na ilişkin hibe anlaşması onaylandı. Buna göre; Türkiye, yerel hukuk ve bütçe ödenekleri çerçevesinde fonun vekili IMF'ye hibe kaydıyla 1 milyon dolar finansal katkı sağlayacak.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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