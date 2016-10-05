Türkiye’den IMF’ye hibe

Dünya genelinde 189üyesi bulunan UluslararasıPara Fonu'na (IMF)şu anda 70'inüstünde ülkeninmilyarlarca dolarborcu bulunurken;borcunun sontaksitini 14 Mayıs2013 tarihinde ödeyenTürkiye, artık alan el değilveren el oldu. Türkiyeile IMF arasında 'Afet EtkilerininSınırlandırılması ve Borcun HafifletilmesiFonu'na ilişkin hibe anlaşması onaylandı. Bunagöre; Türkiye, yerel hukuk ve bütçe ödenekleriçerçevesinde fonun vekili IMF'ye hibe kaydıyla1 milyon dolar finansal katkı sağlayacak.
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