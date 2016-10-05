Türk gemileri Hazar'da boy gösterecek

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), Azerbaycan 'da geçen hafta gerçekleştirilen Azerbaycan Savunma Fuarı ADEX 2016'ya katıldı. Fuarda, Türk Deniz Kuvvetleri için geliştirilen süratli hücumbot ve korvet platformlarının yanı sıra siber güvenlik ve büyük veri çözümleri de yetkililere tanıtıldı. Fuar kapsamında, yeniden yapılanma sürecinde olan Azerbaycan Deniz Kuvvetleri için geliştirilebilecek projeler üzerine yoğun temaslar gerçekleştirildi.Yüksek teknoloji içeren alanlarda Savunma Sanayii Müsteşarlığına (SSM) ve Türk Silahlı Kuvvetlerine danışmanlık, proje yönetimi ve yazılım mühendisliği gibi alanlarda hizmet vermek amacıyla kurulan STM, kritik teknolojileri Türkiye 'ye kazandırıyor. Füze sistemlerinden deniz araçlarına, insansız hava araçlarından elektronik harbe ve siber güvenliğe kadar pek çok alanda SSM'ye destek veren STM, Azerbaycan'da gerçekleştirilen ADEX 2016 savunma fuarında boy gösterdi.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve devlet yöneticilerinin yanı sıra Pakistan, İran ve Körfez ülkelerinden gelen çok sayıda askeri yetkilinin ziyaret ettiği fuara, Türkiye'den Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir ve sektör temsilcileri katıldı.

Fuar, Türkiye'de özellikle MİLGEM Projesi ile büyük bir ivme kazanan denizcilikte yerli dizayn, mühendislik ve entegrasyon yeteneğinin STM'nin liderliğinde dost ve müttefik ülkelerde pazar kazanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Azerbaycan için denizcilik projeleri geliştirebilmesi açısından büyük önem taşıyor.



Askeri denizcilik sektöründe kazandığı başarılarla adından söz ettiren STM, Türkiye ve Pakistan'da elde ettiği tecrübelerle Azerbaycan'da başta yeniden yapılanma sürecinde olan deniz kuvvetlerinin ihtiyaç duyacağı deniz platformlarının tedarik edilmesinin yanı sıra son dönemde uzmanlaştığı siber güvenlik ve big data (büyük veri) alanlarında aktif olmak istiyor.



Hazar Denizi'ne kıyı ülkeler içinde denizciliğe büyük önem veren Azerbaycan Deniz Kuvvetleri de yeni bir atılım içinde bulunuyor.



STM Genel Müdürü Davut Yılmaz, söz konusu fuardaki temaslarına ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gemi inşa, modernizasyon, askeri tersane organizasyonu, deniz kuvvetleri yapılanması gibi yetenek ve kabiliyetleri Azerbaycan'a da sunmak istediklerini ve fuarda buna yönelik görüşmeler yaptıklarını söyledi.



Son 2,5 yıldır Azerbaycan ile sürekli ilişki halinde olduklarına işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:



"Azerbaycan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını biliyoruz. Yeni kurdukları deniz üssünde nasıl bir yapılanma içine girecekler, nelere ihtiyaçları var bunlara destek olmak istiyoruz. Aynı zamanda küçüklü büyüklü yeni savaş gemilerine de ihtiyaçları bulunuyor. MİLGEM korveti ile Türk Deniz Kuvvetlerinin hizmetinde kullanılan platformların türevlerini de Azerbaycan Deniz Kuvvetlerinin hizmetine sunabiliriz. Bunlarla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor."