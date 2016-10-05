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Tüketiciye jet çözüm

Tüketiciye jet çözüm
Elektrik tüketicilerine arıza bildirimi, şikayet ve itiraz gibi konularda hizmet sunacak çağrı merkezlerini arayan aboneler en geç 45 saniye içerisinde operatöre bağlanabilecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinden alınan bilgiye göre; Kurul, elektrik dağıtım şirketleri tarafından kurulacak çağrı merkezlerinin hizmet kalitesi standartlarına ilişkin usul ve esasları belirledi. EPDK, ilki geçtiğimiz hafta Denizli'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından açılan ve 24 saat kesintisiz hizmet verecek çağrı merkezlerini arayan abonelerin, en geç 45 saniye içerisinde operatöre bağlanabilmesi zorunluluğunu getirdi. Operatöre bağlanma sürelerine reklamlar, duyurular ve bilgilendirmeler de dahil olacak.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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