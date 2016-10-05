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Sigorta teklifi vermeyene ceza

Sigorta teklifi vermeyene ceza
Trafik sigortasında yeni dönem sıkı denetimle başladı. Hazine Müsteşarlığı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin internet sitesinde, sigorta şirketlerinin verdiği tekliflerini kontrol etmeye başladı. Bir Hazine yetkilisi, "29 şirketin tamamı da teklif vermek zorunda" dedi. 16.5 milyon taşıt sahibinin yaptırdığı zorunlu trafik sigortası için fiyat önerisinde bulunmayan firmaya 12 bin TL'ye kadar ceza verilebilecek. Trafik sigortasında 'teklifli indirim' uygulamasından yararlanabilmek için Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin internet sitesinden sorgulama yapılması gerekiyor. Araç sahipleri T.C. kimlik numarası ve araç plakasını girdiklerinde 29 şirketin trafik sigortası bedeline ilişkin teklifleri karşılarında görebilecek. Şirketlerin fiyatları ortak belirleme gibi kartel yaklaşıma girmesi halinde Hazine devreye girecek. Hazine'nin elinde bu kapsamda iki yaptırım bulunuyor. Birincisi tavan fiyat uygulamasına gidilmesi, ikincisi ise tarifelerin belirlenmesi.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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