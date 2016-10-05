Sigorta teklifi vermeyene ceza

Trafik sigortasında yeni dönem sıkı denetimle başladı. Hazine Müsteşarlığı Sigorta Bilgi veGözetim Merkezi'nin internet sitesinde, sigorta şirketlerinin verdiği trafik sigortası tekliflerini kontrol etmeye başladı. Bir Hazine yetkilisi, "29 şirketin tamamı da teklif vermek zorunda" dedi. 16.5 milyon taşıtsahibinin yaptırdığı zorunlu trafik sigortası için fiyat önerisinde bulunmayan firmaya 12 bin TL'ye kadar ceza verilebilecek. Trafik sigortasında 'teklifli indirim' uygulamasından yararlanabilmek için Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin internet sitesinden sorgulama yapılması gerekiyor. Araç sahipleri T.C. kimlik numarası ve araç plakasını girdiklerinde 29 şirketintrafik sigortası bedeline ilişkin teklifleri karşılarında görebilecek. Şirketlerin fiyatları ortak belirleme gibi kartel yaklaşıma girmesi halinde Hazine devreye girecek. Hazine'nin elinde bu kapsamda iki yaptırım bulunuyor. Birincisi tavan fiyat uygulamasınagidilmesi, ikincisi ise tarifelerin belirlenmesi.
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