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Paranızı geri alın

2007-2011 arasında anlaşıp daha fazla faiz tahsil eden 12 ya ilişkin hukuki süreç tamamlandı, 33 milyon kişiye önemli bir imkan doğdu. Fazladan ödenen paralar 3 katı olarak geri alınabilecek

Paranızı geri alın
Banka müşterileri dikkat! Rekabet Kurumu'nun kredi ve kredi kartı konularında birlikte fiyat tespit amacıyla kartel oluşturduğu gerekçesiyle 12 Mart 2013'te kestiği toplam 1.1 milyar TL idari para cezası ile ilgili hukuki süreç tamamlandı. Tüketiciye tazminat imkanı doğdu. müşterisi, 21 Ağustos 2007 ve 22 Eylül 2011 arasında 12 bankanın herhangi birisinden kredi ve kredi kartı hizmeti almışsa, suni şekilde oluşturulan kartel faizi oranında zararı için 3 kat tazminat davası açma hakkı elde etti. Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç, Dr. Murat Şahin, "Rekabeti ortadan kaldıran bankalar, tüketiciyi büyük bir zarara uğratmış. Örneğin; zararınız 500 lira ise bin 500 lira tazminat alabilirsiniz. 3 kat oranı değil ama 3 katına kadar tazminat talep edilebilir" dedi.

DANIŞTAY DA ONAYLADI
Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı Hakan Tokbaş da Rekabet Kurulu tarafından 12 bankanın kartel oluşturduğuna yönelik verilen kararın, Danıştay tarafından da hukuka uygun bulunduğunu ifade ederek, "Banka müşterisinin, 21 Ağustos 2007 ve 22 Eylül 2011 arasında, 12 bankadan herhangi birisinden mevduat, kredi ve kredi kartı hizmeti almışsa, suni şekilde oluşturulan kartel faizi oranında zararı için 3 kat tazminat davası açma hakkı bulunuyor" diye konuştu. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre; 2007-2011 yıllarında, 1 milyon 681 bin 795 kişinin konut, 934 bin 538 vatandaşın taşıt, 30 milyon 400 bin 254 kişinin ihtiyaç kredisi kullandığına işaret eden Tokbaş, bu duruma göre mağdur sayısının 33 milyonun üzerinde olduğunu söyledi. Bu kişilerin yüzde 5'inin bile dava açması durumunda bankaların önümüzdeki süreçte sadece bu konuda 1.5 milyon davayla uğraşacağını dile getiren Tokbaş, açılacak davalarda 12 bankanın tamamının davalı olarak gösterilmesini önerdi.

200 BİN LİRA ÇEKEN 76 BİN LİRA KAZANIR
Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı Tokbaş, alınabilecek tazminat tutarlarını şu örneklerle anlattı:

● Rekabet Kurulu'na göre, konut kredilerinin faizlerinde suni olarak 15 baz puanlık (0.15) bir faiz artırımı yaşandı. 200 bin lira 120 ay vadeli konut kredisi çekildiğini varsayalım. Yüzde 1 faizle (serbest piyasa için kabul ettiğimiz faiz oranı) çekilirse 344 bin 330 lira eder. Yüzde 1.15 faizle (kartelden dolayı suni olarak belirlenen faiz oranı) çekilirse 369 bin 759 lira eder. Aradaki fazladan alınan faizin 200 bin liralık 120 ay vadeli konut kredisine yansıyan tutarı, 25 bin 429 lira ediyor. Fark tutarının 3 katı tazminat verileceği hesaplandığında, 200 bin lira kredi çeken bir vatandaş 76 bin 287 lira alır.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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