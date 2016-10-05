Paranızı geri alın

Banka müşterileri dikkat! RekabetKurumu'nun kredi ve kredi kartıkonularında birlikte fiyat tespit amacıylakartel oluşturduğu gerekçesiyle 12 Mart 2013'tekestiği toplam 1.1 milyar TL idari para cezası ileilgili hukuki süreç tamamlandı. Tüketiciye tazminatimkanı doğdu. Banka müşterisi, 21 Ağustos 2007ve 22 Eylül 2011 arasında 12 bankanın herhangibirisinden kredi ve kredi kartı hizmeti almışsa, sunişekilde oluşturulan kartel faizi oranında zararıiçin 3 kat tazminat davası açma hakkı elde etti.Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç, Dr. Murat Şahin, "Rekabeti ortadankaldıran bankalar, tüketiciyi büyük bir zararauğratmış. Örneğin; zararınız 500 lira ise bin 500lira tazminat alabilirsiniz. 3 kat oranı değil ama3 katına kadar tazminat talep edilebilir" dedi.
DANIŞTAY DA ONAYLADI Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı HakanTokbaş da Rekabet Kurulu tarafından 12 bankanınkartel oluşturduğuna yönelik verilen kararın,Danıştay tarafından da hukuka uygun bulunduğunuifade ederek, "Banka müşterisinin, 21 Ağustos2007 ve 22 Eylül 2011 arasında, 12 bankadanherhangi birisinden mevduat, kredi ve kredi kartıhizmeti almışsa, suni şekilde oluşturulan kartelfaizi oranında zararı için 3 kat tazminat davasıaçma hakkı bulunuyor" diye konuştu. TürkiyeBankalar Birliği verilerine göre; 2007-2011yıllarında, 1 milyon 681 bin 795 kişinin konut,934 bin 538 vatandaşın taşıt, 30 milyon 400bin 254 kişinin ihtiyaç kredisi kullandığınaişaret eden Tokbaş, bu duruma göremağdur sayısının 33 milyonunüzerinde olduğunu söyledi. Bukişilerin yüzde 5'inin bile davaaçması durumunda bankalarınönümüzdeki süreçte sadece bukonuda 1.5 milyon davaylauğraşacağını dile getirenTokbaş, açılacak davalarda 12bankanın tamamının davalıolarak gösterilmesini önerdi.
● Rekabet Kurulu'na göre,konut kredilerinin faizlerindesuni olarak 15 baz puanlık(0.15) bir faiz artırımı yaşandı.200 bin lira 120 ay vadeli konutkredisi çekildiğini varsayalım.Yüzde 1 faizle (serbest piyasaiçin kabul ettiğimiz faiz oranı)çekilirse 344 bin 330 lira eder.Yüzde 1.15 faizle (karteldendolayı suni olarak belirlenenfaiz oranı) çekilirse 369 bin 759lira eder. Aradaki fazladan alınanfaizin 200 bin liralık 120 ayvadeli konut kredisine yansıyantutarı, 25 bin 429 lira ediyor.Fark tutarının 3 katı tazminatverileceği hesaplandığında, 200bin lira kredi çeken bir vatandaş76 bin 287 lira alır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.