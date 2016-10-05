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Mahmutbey’de çalışma başladı

Mahmutbey’de çalışma başladı
Trafik yükü fazla olan, yoğun saatlerde adeta kilitlenen Mahmutbey gişelerine neşter vuruluyor. ne serbest geçiş sistemi kurulması için çalışmalar başladı. Benzeri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bulunan ve araçların ortak geçiş yapabildiği serbest geçiş sisteminin yapımının yaklaşık 2 ay sürmesi bekleniyor. Araçların gişe alanında şerit seçimine gerek kalmaksızın ortak geçiş yapabileceği hızlı geçiş sistemi kurulmaya başlandı.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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