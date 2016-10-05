Mahmutbey’de çalışma başladı

Trafik yükü fazla olan, yoğun saatlerde adeta kilitlenen Mahmutbeygişelerine neşter vuruluyor. Mahmutbey gişelerine serbest geçiş sistemi kurulması için çalışmalar başladı. Benzeri FatihSultan Mehmet Köprüsü'nde bulunan ve araçların ortak geçiş yapabildiği serbest geçiş sisteminin yapımının yaklaşık 2 ay sürmesi bekleniyor. Araçların gişe alanında şerit seçimine gerek kalmaksızın ortak geçiş yapabileceği hızlı geçiş sistemi kurulmaya başlandı.
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