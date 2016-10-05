Hayırdır Fitch

Moody's'ten sonra bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu daha Türkiye'yi değerlendirdi. Moody's'in tepki çeken açıklamalarından sonra, Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesi şaşırttı. Fitch Ratings'in raporunda Türkiye ile ilgili tahminlere de yer verilirken, gelecek birkaç yılda ekonomik büyümenin ivme kazanacağı ve enflasyonun düşeceği öngörüleri öne çıktı. Buna göre; Türkiye'de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın bu yıl yüzde 3, gelecek yıl yüzde 3.2, 2018'de de yüzde 3.5 artacağı tahmin ediliyor.