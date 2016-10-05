Hayırdır Fitch

Moody's'ten sonra bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu daha Türkiye'yi değerlendirdi. Moody's'in tepki çeken açıklamalarından sonra, Fitch Ratings'inTürkiye değerlendirmesi şaşırttı.Fitch Ratings'in raporunda Türkiye ile ilgili tahminlere de yer verilirken, gelecek birkaç yılda ekonomik büyümenin ivmekazanacağı ve enflasyonun düşeceğiöngörüleri öne çıktı. Buna göre; Türkiye'de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın bu yıl yüzde 3, gelecek yıl yüzde 3.2, 2018'de de yüzde 3.5 artacağı tahmin ediliyor.
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