252 FETÖ’cü şirket TMSF’de

KAYYUM TMSF OLACAK
FETÖ soruşturması kapsamında TMSF'ye devredilen şirket sayısının kaça çıkacağı konusunda herhangi bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirten Gül, "Bunlar ilgili mahkemelerin kararı çerçevesi içerisinde bize geliyor. Kanun Hükmünde Kararname çıktıktan hemen sonra devredilmedi, süreç içerisinde devrediliyor, devredilecek. Kayyum atanan şirketlerin kayyumluğu... KHK diyor ki 'Artık TMSF'ye devredilir. Kayyum atanmamış şirketlerde bundan sonra bir kayyum ihtiyacı olursa da o zaman doğrudan doğruya o kayyum TMSF olacak" şeklinde yanıtladı.
2017'DE SATIŞLAR BAŞLAYABİLİR
Şirketler hakkında tereddütlü bir durum olup olmadığına bakacaklarını söyleyen Gül, "Yargısal süreçle birlikte değerlendirilecek şeyler... Bunların içerisinde kısa zamanda satılması gereken şeyleri satışa hazırlayacağız en kısa zamanda. Ben tarih vermiyorum ama 2017 olabilir, 2017 başında olabilir. Genel bir şey söylemiyorum. Şirketin durumuna, suçun isnat derecesine göre bir sürü şey etkili oluyor" dedi.
BAZI ŞİRKETLER TASFİYE EDİLECEK
FETÖ soruşturmasında devraldıkları şirketleri ekonomik herhangi bir sıkıntı yaratmayacak şekilde yönetmek durumunda bulunduklarını, TMSF'ye devrin gayesinin de bu olduğunu ifade eden Gül, "Bu şirketler eğer normal mekanizma ile yürüyebilecek şirketlerse... Ama bazı şirketler öyle değil. İşletme sermayesi çekilmiş, içinde bir değer kalmamış. Dolayısıyla bu şirketlerle ilgili eğer grup içerisinde bir transfer yapma imkânımız varsa onu da değerlendireceğiz. Yoksa bu şirketleri tasfiye edeceğiz" şeklinde konuştu. Herhangi bir şirketin yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda tasfiye edildiğini anımsatan Gül, TMSF'nin bu şirketlere herhangi bir kaynak aktarmayacağını tasfiye mekanizmasının işletileceğini bildirdi.
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