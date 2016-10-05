252 FETÖ’cü şirket TMSF’de

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Şakir Ercan Gül, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şu ana kadar aşağı yukarı 252 şirketin TMSF'yedevredildiğini söyledi. Gül, "Bunların içerisinde kısa zamanda satılması gereken şeyleri en kısa zamanda satışa hazırlayacağız" diye konuştu. FETÖ soruşturması kapsamında devraldıkları şirketleri ekonomik açıdan herhangi bir sıkıntı yaratmayacak şekilde yönetmek durumunda bulunduklarını ifade eden Gül, "El konulan şirketlerin ekonomiye maksimum faydayı verecek şekilde faaliyet göstermesi konusunda çalışıyoruz. Mahkeme sonunda ceza verilmişse, el konulan şirket satılmışsa gelir devlete kalacak. Mahkemede ceza verilmemişse satış tutarı banka hesaplarında bloke edilip şahsa geriverilecek" şeklinde konuştu.
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