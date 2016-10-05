  1. 2 yıl erken emeklilik
  2. Paranızı geri alın

252 ’cü şirket ’de

252 FETÖ’cü şirket TMSF’de
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu () Başkanı Şakir Ercan Gül, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şu ana kadar aşağı yukarı 252 şirketin TMSF'ye devredildiğini söyledi. Gül, "Bunların içerisinde kısa zamanda satılması gereken şeyleri en kısa zamanda satışa hazırlayacağız" diye konuştu. FETÖ soruşturması kapsamında devraldıkları şirketleri ekonomik açıdan herhangi bir sıkıntı yaratmayacak şekilde yönetmek durumunda bulunduklarını ifade eden Gül, "El konulan şirketlerin ekonomiye maksimum faydayı verecek şekilde faaliyet göstermesi konusunda çalışıyoruz. Mahkeme sonunda ceza verilmişse, el konulan şirket satılmışsa gelir devlete kalacak. Mahkemede ceza verilmemişse satış tutarı banka hesaplarında bloke edilip şahsa geri verilecek" şeklinde konuştu.
Etiketler: ,
  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar