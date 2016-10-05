2 yıl erken emeklilik

Uzun süre memur olarak çalışan kişilerden memur olmadan önce SSK girişleri olanlar için emeklilik hayallerinin biraz öne çekilmesi mümkün. Önce SSK'lı sonra memur olan bir kişi SSK'lı olarak emekli olacaksa daha erken emekli olabilir. Örneğin; 1 Ocak 1977 doğumlu bir kadın, 1 Ocak 1997'de ilk kez SSK'lı olarak sigortalı olmuş, 2 yıl çalıştıktan sonra memur olmaya hak kazanmış ve 1 Ocak 1999'da memuriyete başlamışsa SSK'lı olarak 2 yıl daha erken emekli olabilir. Bu kadın, SSK girişinden dolayı 5 bin 900 prim günü, 20 yıl sigortalılık ve 53 yaş şartları ile SSK'dan, 20 yıl sigortalılık ve 55 yaş şartlarıyla Emekli Sandığı'ndan emekli olabilir. Dolayısıyla emekliliğine 3.5 yıl kala SSK'lı olarak çalışmaya dönerek daha erken emekli olma imkanına kavuşabilir. Yani hesabını yapıp SSK'lı olarak emekli olmasına bin 261 gün kala memuriyetten ayrılıp SSK'lı olarak çalışmaya başlarsa, SSK'lı olarak emekli olabilir. SSK'dan emeklilik, süreyi kısaltır ancak aylıklar konusunda farklılık olur. Emekli Sandığı statüsünden bağlanacak aylıklar SSK'lılığa göre daha yüksektir. İlk kez 1 Ekim 2008 öncesinde memuriyete başlayan kişiler diğer statülerde geçen sürelerini ne kadar erken birleştirirlerse o kadar iyidir. Çünkü bu süreler emekliliğe esas aylıkların tespit edilmesinde değerlendirilmektedir.