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Sigortanız atmasın

Sigortanız atmasın
Yaklaşık 16.5 milyon taşıt sahibinin beklediği trafik sigortasında yeni dönem başladı. Artık sahipleri, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin internet sitesinden (www.sbm. org.tr) sorgulama yaparak, şirketlerin tekliflerini bir arada görecek. Uygulama araç sahibine hangi şirketi seçerse ne kadar ödeyeceğini gösterecek. Ayrıca uygulamanın rekabeti artırıp, fiyatları düşürmesi bekleniyor. Araç sahipleri, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin internet sitesinde T.C. kimlik numarası ve araç plakasını girdiklerinde şirketlerin trafik sigortası bedeline ilişkin teklifleri karşılarında görebiliyor. Hazine kaynakları, "Şimdi her taşıt sahibi aracını hangi şirketin kaça sigorta yapacağını ekranda görebilecek. Bunun da rekabeti getireceğinden, lara indirim olarak yansımasını bekliyoruz" dedi. Hazine'nin bu çalışmasına rağmen firmaların ortak fiyat belirlemeleri halinde sigorta şirketlerine yönelik sert yaptırımların geleceği belirtiliyor. Hazine'nin elinde bu kapsamda iki yaptırım bulunuyor. Birincisi tavan fiyat uygulamasına gidilmesi, ikincisi tarifeleri Hazine'nin belirlemesi.

Vatandaşlar yaptırmadan önce tüm şirketlerin fiyatlarını görebilecek.
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