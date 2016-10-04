Sigortanız atmasın

Yaklaşık 16.5 milyon taşıt sahibinin beklediği trafiksigortasında yeni dönem başladı.Artık araç sahipleri, SigortaBilgi ve Gözetim Merkezi'nininternet sitesinden (www.sbm.org.tr) sorgulama yaparak,şirketlerin tekliflerini bir aradagörecek. Uygulama araç sahibinehangi şirketi seçerse ne kadarödeyeceğini gösterecek. Ayrıcauygulamanın rekabeti artırıp,fiyatları düşürmesi bekleniyor.Araç sahipleri, SigortaBilgi ve Gözetim Merkezi'nininternet sitesinde T.C. kimliknumarası ve araç plakasınıgirdiklerinde şirketlerin trafiksigortası bedeline ilişkin tekliflerikarşılarında görebiliyor. Hazinekaynakları, "Şimdi her taşıtsahibi aracını hangi şirketinkaça sigorta yapacağını ekrandagörebilecek. Bunun da rekabetigetireceğinden, fiyatlaraindirim olarak yansımasınıbekliyoruz" dedi. Hazine'nin buçalışmasına rağmen firmalarınortak fiyat belirlemeleri halindesigorta şirketlerine yöneliksert yaptırımların geleceğibelirtiliyor. Hazine'nin elindebu kapsamda iki yaptırımbulunuyor. Birincisi tavan fiyatuygulamasına gidilmesi, ikincisitarifeleri Hazine'nin belirlemesi.
Vatandaşlar trafik sigortası yaptırmadan önce tüm şirketlerin fiyatlarını görebilecek.
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