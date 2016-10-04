Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) Başkanı Sergey Dankvert, Rosselhoznadzor'un Türkiye'den Rusya'ya gıda ürünleri sevkiyatının yenilenmesi için ciddi sorunlar görmediğini bildirdi.

Gazetem.ru'nun haberine göre, Dankvert "Rossiya 24" TV kanalına yaptığı açıklamada, "Bu konuda ciddi ve büyük sorunlar görmüyorum. Türkiye ile çok uzun bir süre çalıştık ve hala çalışıyoruz" ifadesini kullandı.



Dankvert, Türk gıda ürünlerinden en sorunlu ürün kategorisinin domates olduğunu belirterek "Bunun sebebi ülkeye bu denli yüksek hacimlerde gelen ürünlerde kalite kontrolü yapmanın zor olması. Bu alanda büyük şirketlerin Rusya'ya sevkiyatlara başlama şansı daha yüksek" dedi.