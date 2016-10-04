Onbinlerce kişinin beklediği tarih açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için bugünden itibaren mülakata giren öğretmenlerden tercihler alınacağını açıkladı. Tercih işlemlerinin 4-7 Ekim arasında alınacağı ve 10 Ekim'de atama yapılacağı bildirildi.

ÖĞRETMENLER 20 OKUL TERCİHİ YAPACAK

Adaylar, ilkatama ekranından 20 okul/kurum tercihi yapacak. Tercih dışı atanmak isteyen adaylar da ilgili kısmı işaretleyebilecek. İlkatama ekranından seçilen İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden başvurunun 7 Ekim 2016 cuma mesai bitimine kadar onaylatılması gerekiyor. Onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.



#Sayfa#

7 EKİM SON BAŞVURU GÜNÜ

20 bin sözleşmeli öğretmeni (5 binlik kısmı dershane öğretmenleri olmak üzere) 10 Ekim 2016 tarihinde atayacak. Atamalar, mülakat puanına göre olacak. Adaylar başvurulara bugün başlayacak ve 7 Ekim Cuma gününe kadar sona erecek. O tarihten sonra yapılacak olan başvurular geçersiz sayılacak.



#Sayfa#

ÖĞRETMEN ATAMALARINDA BUNLARA DİKKAT!

atama.meb.gov.tr adresinden siteme girilerek, elekronik başvuru formu açılacak. Burada, atama biçimi, alanı, mezun oldukları yükseköğretim programı, başvuruyu onaylatacakları il/ilçe ve adres bilgileri ile tercihler girilecektir. Başvuruyu yapanlar, alacakları elektronik çıktısı aynı gün veya ertsei gün, elektronik başvuru formunda belirttikleri il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır. İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerine gidilirken elektronik başvuru çıktısının yanı sıra istenen belgeler hazırlanmalıdır.

#Sayfa#

MÜLAKAT PUANI ESAS ALINACAK

MEB, Sözleşmeli Öğretmenlik atamasında mülakat puanı esas alınacak. Mülakat puanının eşit olması halinde KPSS puanına bakılacak. Eşitlik yine devam ederse bilgisayar kurası ile atamalar yapılacak. Bakanlık sözleşmeli öğretmenler için mülakat sonuçlarını açıkladı fakat branş bazında sıralamalar açıklanmadı. Atama bekleyen öğretmenler branşlarında kaçıncı sırada olduklarını bilmiyorlar ve merak ediyorlar.

Bilindiği üzere atamalar mülakat puanı ile olacağı için de ÖSYM'nin açıkladığı branş bazında sıralamaların herhangi bir önemi kalmadı.

#Sayfa#

MEB'DE AÇIKLAMA

Bakanlığımız 2016/19 sayılı Genelge ile çeşitli nedenlerle bulundukları eğitim kurumlarında ihtiyaç ve norm kadro fazlası durumunda bulunan öğretmenlerin ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına mazeretleri ve tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atamalarının Valiliklerce yapılması gerekliliği açıklanmıştır. Ancak bazı il'lerimiz tarafından bu genelgenin norm güncellemesi gibi algılandığı görülmektedir.

Bilindiği üzere; eğitim kurumlarının norm güncellemesi en son 2016 yılı Nisan ayı içinde gerçekleştirilmiştir. Bu güncelleme sonrasında ise ilgili mevzuatı çerçevesinde eğitim kurumlarının norm kadroları sürekli güncel tutulmaktadır. Şöyle ki, yeni açılan eğitim kurumları ile kapatılan eğitim kurumları ve yeni açılan derslik ve şube ile kapatılan derslik ve şubelerin açma/kapama onayları ile birlikte Bakanlığımıza ulaşması durumunda eğitim kurumlarının norm kadroları süre aranmaksızın belirlenerek sisteme işlenmektedir. Bu çerçevede, ilgili mevzuatı kapsamında eğitim kurumunda yönetici ve öğretmenlerin norm kadro durumunu etkileyen değişikliklerin olması, çeşitli nedenlerle bu değişiklilerin Bakanlığımıza ulaşmaması durumları dikkate alınarak norm güncellemesinin 2016 yılı Ekim ayında yapılması planlanmaktadır.

#Sayfa#

ATAMALARA İLİŞKİN

Öğretmen atamaları Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirilecektir. İlk atamada 30 bin atama, yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında 371 atama, milli sporcu ataması kapsamında ise 117 öğretmenin ataması gerçekleştirilmiş olacaktır. En fazla atama yapılacak 10 branş vardır. Bu en fazla atama yapılacak olan branşlar arasında sınıf öğretmenliği 4 bin 189 rakamı ile ilk sırayı almış bulunmaktadır. İngilizce 3 bin 964, din kültürü ve ahlak bilgisi 3 bin 819, ilköğretim matematik 2 bin 574, okul öncesi öğretim 2 bin 90, Türkçe bin 974, özel eğitim bin 593, fen bilimleri-fen ve teknoloji bin 535, rehberlik bin 440, matematik ise bin 334 sayısı ile sınıf öğretmenliği atamalarını takip etti.

#Sayfa#

NE KADAR MAAŞ?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sözleşmeli öğretmen alımı ile ilgili detayları açıklarken, maaş konusuna hiç girmedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli öğretmen maaşları konusunda bir çalışma yürüttüğü ifade edilirken, binlerce öğretmen adayı sözleşmeli öğretmen maaşını merak ediyor. Şöyle bir hesap yaptığımızda; sözleşmeli öğretmenlerin teşvik için doğudaki maaşlarının hatırı sayılır derecede iyi olması bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu'd öğretmenlik yapanların, ek ders ücreti, nöbet ve kurs ücretleri ile birlikte 4 bin 5 bin TL arasında değişen rakamların olması bekleniyor.

#Sayfa#

HANGİ İLLERE ATANACAKLAR?

Adıyaman

Ağrı

Aksaray

Amasya

Ardahan

Artvin

Bartın

Batman

Bayburt

Bingöl

Bitlis

#Sayfa#

Çanakkale ( Gökçeada ve Bozcaada )

Çankırı

Çorum

Diyarbakır

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Giresun

Gümüşhane

Hakkari

Iğdır

#Sayfa#

Kahramanmaraş

Karabük

Karaman

Kars

Kastamonu

Kırıkkale

Kırşehir

Kilis

Malatya

Mardin

#Sayfa#

Muş

Nevşehir

Niğde

Ordu

Osmaniye

Rize

Samsun

Siirt

#Sayfa#

Sinop

Sivas

Şanlıurfa

Tokat

Trabzon

Tunceli

Van

Yozgat

Zonguldak