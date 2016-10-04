Notumuzu halk verir

Başbakan Binali Yıldırım, ekonominin temellerinin sapasağlam olduğunu söyleyerek, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Moody's'e tepki gösterdi. 2002'den beri dünya küçülürken Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini hatırlatan Yıldırım, "Bizim notumuzu 3-5 tane değerlendirme kuruluşu belirleyemez. Notumuzu esnaf, vatandaş belirler. Türkiye'ye ayar vermeye çalışanlar 15 Temmuz'da derslerini aldılar. Ekonomimizin temelleri sapasağlam. Bankacılık sistemimiz, finans sistemimiz tıkır tıkır işliyor" dedi. 2002'den günümüze Türkiye'nin kazanımlarını değerlendiren Yıldırım, şöyle konuştu: öğretmen ataması 9 ekim'de
2002'de Doğu ve Güneydoğu'daki illerin kişi başına milli geliri 750 dolar. Bugün 5 bindoların üzerinde. Türkiye'de ne kadardı, 3 bin200'den 9 binin üzerine çıktı.
Milli gelirimizi her yıl yüzde 5'e yakın artırdık. 2002'den bu tarafa 27 çeyrek boyunca hep büyüdük. Dünya küçüldü, Türkiye büyüdü.
2002'den bugüne 7 milyon vatandaşımıza iş, aş kapısı sağladık. 36 milyar dolar olan ihracatımızı, 2015'te 144 milyar dolara çıkardık. 2002'de yüzde 11'in üzerinde olan bütçe açığını, bugün yüzde 2'nin altına indirdik. Bu arada Bakanlar Kurulu toplantısınınardından, 9 Ekim'de 20 bin öğretmen atamasının yapılacağı açıklandı. BaşbakanBinali Yıldırım, TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve esnaf temsilcileri ile bir araya geldi. Yıldırım, toplantıda Moody's'in kararını eleştirdi.
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