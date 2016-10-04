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Karnesi iyi olan edecek

Karnesi iyi olan terfi edecek
Takvim'in duyurduğu memura not sisteminin detayları belli olmaya başladı. Memurun terfi ve yer değiştirmesi artık amirinin, yakın çalışma arkadaşının ve hizmet alan vatandaşın verdiği puana göre yapılacak. Sisteme göre; lar 'yönetici' ve 'diğer personel' olarak 2'ye ayrılacak. 6 aylık ile 1 yıllık yapılacak değerlendirmelerde, her bir personele ilişkin 'Başarı Değerlendirme Formu' doldurulacak. A (90-100 puan), B (76-89 puan), C (60-75 puan), D (0-59) şeklinde başarı düzeyleri olacak. Birbirini izleyen 3 başarı değerlendirmesinde A ve B üzerinde puan alınması, memurların ve ücret sistemlerinde etkili olacak.
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