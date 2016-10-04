Karnesi iyi olan terfi edecek

Takvim'in duyurduğu memura notsisteminin detayları belli olmaya başladı.Memurun terfi ve yer değiştirmesiartık amirinin, yakın çalışma arkadaşınınve hizmet alan vatandaşın verdiği puanagöre yapılacak. Sisteme göre; memurlar'yönetici' ve 'diğer personel' olarak 2'yeayrılacak. 6 aylık ile 1 yıllık yapılacakdeğerlendirmelerde, her bir personeleilişkin 'Başarı Değerlendirme Formu'doldurulacak. A (90-100 puan), B (76-89puan), C (60-75 puan), D (0-59) şeklindebaşarı düzeyleri olacak. Birbirini izleyen 3başarı değerlendirmesinde A ve B üzerindepuan alınması, memurların terfi ve ücretsistemlerinde etkili olacak.
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