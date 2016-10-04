Altın ın ons fiyatı, 1.292,7 dolar ile 24 Haziran'dan bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi.Küresel piyasalarda, dolar endeksindeki yükseliş ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artıracağına ilişkin beklentilerdeki artışın altın talebini azalttığı görülüyor.Fed üyelerinin faiz artışı için göstergelerin uygun olduğunu söylemesi ve dün açıklanan ABD imalat verilerinin beklentileri aşmasının etkisiyle düşüşe geçen altının onsu bugün de gerilemeye devam ediyor.Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,32 gerilemesinin ardından bugün ivme kazanan düşüşü ile 24 Haziran'dan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 1.292,7 dolara kadar indi. Kapalıçarşı 'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 1,49 azalışla 125,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 206 lira, Cumhuriyet altını 841 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,49 düşüşle 125,70 liradan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:



ALTIN TÜRLERİ ALIŞ SATIŞ 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 125,50 125,70 Cumhuriyet Ata Lira 827,00 841,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 114,00 119,00 Lira(Tam) Ziynet 808,00 825,00 Yarım Ziynet 404,00 412,00 Çeyrek Ziynet 202,00 206,00

Saat 15.40 itibarıyla ons altın önceki kapanışa göre yüzde 1,26 azalışla 1.295,5 dolardan işlem görüyor.Yurt içinde gram altının fiyatı ise dolar kurundaki yükselişe karşın ons fiyatındaki düşüşle dünkü kapanışa göre yüzde 0,6 gerileyerek 126,5 lira seviyelerinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 208, Cumhuriyet altını 849 liradan satılıyor.Analistler, altının ons fiyatının 1.311 dolar seviyesinden geçen 100 günlük hareketli ortalamasının aşağı yönlü kırılmasının ardından spekülatif ve stop-loss (zarar kes) satışlarının tetiklendiğini belirterek, 1.300 doların altında kalınması durumunda 1.265 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.Cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiren analistler, yarın özel sektör istihdam ve hizmet sektörü verilerinin de takip edileceğini kaydediyor.