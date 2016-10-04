IMF , Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) raporunun Ekim 2016 sayısını "Zayıf Talep: Belirtiler ve Çareler" başlığıyla yayımladı.

Birçok ülkenin büyüme tahminlerinin güncellendiği raporda, Türkiye'de gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) bu yıl yüzde 3,3 ve gelecek sene yüzde 3,0 artmasının beklendiği kaydedildi. Bu oranlar, IMF'nin temmuz ayında yayınladığı bir önceki raporda yüzde 3,8 ve 3,2 olarak belirlenmişti.

IMF ekonomistleri tarafından hazırlanan raporda, Türkiye'nin büyüme beklentilerinin aşağı yönlü revize edilmesine FETÖ'nün başarısız darbe girişimi ve terörist saldırılar nedeniyle artan belirsizlik gerekçe gösterildi.

Türkiye ekonomisi geçen seneyi ise yüzde 4'lük büyümeyle IMF beklentilerinin üzerinde tamamlamıştı. Kuruluşun Türkiye'ye yönelik 2015 büyüme tahmini aynı yılın ekim ayında yayınlanan DEG raporunda yüzde 3 olarak tahmin edilmişti.

ENFLASYON VE İŞSİZLİK BEKLENTİLERİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

Öte yandan, makroekonomik politikalardaki gevşemenin ekonomiyi destekleyeceği ifade edilen raporda, enflasyonun ise kademeli olarak düşeceği öngörüsüne yer verildi.

IMF'nin güncel tahminlerine göre, geçen sene yüzde 7,7 seviyesinde ölçülen enflasyon, 2016 sonunda yüzde 8,4'e yükseldikten sonra 2017'de yüzde 8,2'ye inecek. Kuruluşun Türkiye'ye yönelik bir önceki enflasyon beklentileri ise 2016 için yüzde 9,8 ve 2017 için yüzde 8,8 seviyesindeydi. Buna göre, IMF, Türkiye'ye ilişkin enflasyon tahminlerini bu yıl için 1,4 ve gelecek yıl için 0,6 puan aşağı çekmiş oldu.

Raporda ayrıca Türkiye'de işsizliğin önceki tahminlere kıyasla daha hızlı iyileşeceği beklentisi paylaşıldı. IMF, Türkiye'deki işsizlik oranına yönelik 2016 ve 2017 tahminlerini yüzde 10,2'ye çekti. Bu oranlar, bir önceki DEG raporunda sırasıyla yüzde 10,8 ve yüzde 10,5 olarak açıklanmıştı.

CARİ AÇIK BEKLENTİLERİ YÜKSELTİLDİ

IMF'nin DEG raporunda yer alan diğer projeksiyonlara göre, Türkiye'de cari açığın GSYH'ya oranı 2016'da önceki yıla kıyasla 0,1 puan azalarak yüzde 4,4'e gerileyecek. Kuruluş, cari açığın gelecek sene ise yüzde 5,6'ya yükselmesini bekliyor.

Raporun en son nisan ayında yayımlanan bir önceki versiyonunda, cari açığın GSYH'ya oranının 2016'da yüzde 3,6'ya ve 2017'de yüzde 4,1'e düşeceği öngörülmüştü.

KÜRESEL BEKLENTİLER DEĞİŞTİRİLMEDİ

IMF küresel ekonomiye yönelik 2016 ve 2017 büyüme beklentilerini sırasıyla yüzde 3,1 ve 3,4'te sabit bıraktı.

Küresel büyüme beklentileri DEG raporunun Nisan sayısında 2016 için yüzde 3,2 ve 2017 için yüzde 3,5 olarak belirlenmiş ancak temmuz ayında yapılan güncellemede yüzde 3,1 ve 3,4'e çekilmişti.

Öte yandan, gelişmiş ülkelere yönelik büyüme tahmini bu yıl için yüzde 1,8'den yüzde 1,6'ya indirildi. Gelişmiş ülkelere yönelik aşağı yönlü revizyonda en büyük rolü, ABD ekonomisinin beklenenden daha kötü performans göstermesi oynarken, ülkenin büyüme beklentileri de ciddi şekilde aşağı çekildi.

IMF, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 1,6 ve gelecek yıl yüzde 2,2 büyümesini bekliyor. Bu oranlar, temmuz ayında yapılan güncellemede yüzde 2,2 ve yüzde 2,5 seviyesindeydi.

Raporda, buna ilaveten, "ABD ekonomisi son birkaç çeyrekte ivme kaybetti ve 2016'nın ikinci yarısında beklenen toparlanma gerçekleşmedi" ifadelerine yer verildi. Ülkede işsizliğin güçlü istihdam artışı sayesinde yüzde 5'in altına gerilediği anımsatılan raporda, buna karşın enflasyon ve ücret artışının zayıf kaldığına işaret edildi.

ABD Merkez Bankası Fed'in Aralık 2015'te başladığı faiz artırımına hem enflasyondaki zayıflık hem de uluslararası riskler nedeniyle ara vermesinin doğru olduğu vurgulanan raporda, "Gelecek faiz artışları, ücretler ile enflasyonda kalıcı yükselmeye dair net göstergelere sıkı sıkıya bağlı ve kademeli olmalı" tavsiyesinde bulunuldu.

AVRO BÖLGESİ'NDE İSPANYA İPİ GÖĞÜSLEDİ

IMF, Avro Bölgesi için 2016 ve 2017 büyüme tahminlerini ise temmuz ayındaki güncellemeye kıyasla 0,1 puan yükselterek sırasıyla yüzde 1,7'ye ve yüzde 1,5'e çıkardı.

Avro bölgesi üyesi ülkelerden en büyük pozitif revizyon İspanya'nın büyüme tahminlerine yapıldı. Ülkenin bu yıl yüzde 2,6 yerine yüzde 3,1 ve gelecek yıl yüzde 2,1 yerine yüzde 2,2 büyümesi bekleniyor.

Ayrıca, Almanya'nın büyüme beklentileri 2016 için yüzde 1,6'dan yüzde 1,7'ye ve 2017 için yüzde 1,2'den yüzde 1,4'e yükseltildi. Öte yandan, Fransa ve İtalya'nın 2016 büyüme beklentileri aşağı çekildi. Buna göre, Fransa ekonomisi bu yıl yüzde 1,5 değil yüzde 1,3 ve İtalya ekonomisi yüzde 0,9 yerine yüzde 0,8 genişleyecek.

GELİŞEN ÜLKELERDE RUSYA VE HİNDİSTAN OLUMLU AYRIŞTI

IMF, 5 yıldır yavaşlamakta olan gelişen ülkelere yönelik 2016 büyüme tahmini ise yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye revize ederken, yüzde 4,6 seviyesindeki 2017'de beklentisini değiştirmedi.

Bu ülke grubundaki Rusya'ya yönelik büyüme beklentilerinde yukarı yönlü revizyon dikkati çekti. IMF, Rusya'nın bu yıl yüzde 0,8 daralmasını ve gelecek sene yüzde 1,1 büyümesini öngörüyor. Bu oranlar, temmuz ayındaki güncellemede yüzde eksi 1,2 ve yüzde 1 olarak belirlenmişti.

Hindistan'a yönelik 2016 ve 2017 büyüme beklentileri de yüzde 0,2 yükseltilerek yüzde 7,6'ya revize edildi.

Diğer taraftan, Çin ve Brezilya'ya yönelik tahminlerde değişikliğe gidilmedi. IMF, Çin'in bu yıl yüzde 6,6 ve gelecek yıl yüzde 6,2 genişleyeceğini tahmin ediyor. Kurumun Brezilya'ya yönelik büyüme beklentileri ise bu yıl için yüzde eksi 3,3 ve gelecek yıl içinse yüzde 0,5 olarak açıklandı.

IMF, genel değerlendirmelerini derleyen Dünya Ekonomik Görünüm raporunu her yıl iki kez IMF-Dünya Bankası Toplantıları öncesinde yayımlıyor.

Bu yılki IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları 7-9 Ekim tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek.