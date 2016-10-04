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Figen Yüksekdağ'a kötü haber!

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yetkisiyle uygulanan "yayın durdurma" kararına rağmen yayınını sürdüren 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın eşi Sedat Şenoğlu'nun da olduğu bildirildi.

Sırtını teröre yaslayan Yüksekdağa kötü haber!

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yetkisiyle uygulanan "yayın durdurma" kararına rağmen yayınını sürdüren Özgür Radyo'ya giden emniyet ve RTÜK görevlilerine mukavemette bulunan 18 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, beraberinde Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yetkilileri ile Özgür Radyo'nun Kadıköy'deki merkezine gitti.

POLİSLER KAPIYI ZORLA AÇTI
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, radyonun bulunduğu sokakta güvenlik önlemi alırken, kapının açılmaması üzerine polisler, kapıyı zorla açtıktan sonra içeri girdi.

FİGEN YÜKSEKDAĞ'IN EŞİ DE GÖZALTINDA
Polisler, 9'u kadın 18 kişiyi gözaltına alırken, gözaltına alınanlar arasında HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın eşi Sedat Şenoğlu'nun da olduğu bildirildi. İşlemlerin ardından Özgür Radyo'nun yayını kesildi.
  • 04 Ekim 2016, Salı 17:04
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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memleketim memleketim

bravo hükümete

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.10.2016 17:12
halk halk

ele geçirmişken gebertin gitsin pislik teröristleri.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.10.2016 17:11
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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