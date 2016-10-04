Esnaf borçtan kurtuldu

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 1 milyon 958 bin 425 vatandaşın borçlarının yapılandırılması için başvurduğunu belirterek, "Başvurular gayet güzel gidiyor. Bugüne kadar 11 milyar liralık alacağı yeniden yapılandırmışız. Bu da gayet güzel" dedi. Yeniden yapılandırmada sürenin 31Ekim'de sona ereceğini hatırlatan Ağbal, geleceğe dönük olarak zor durumda kalan esnafın borçlarını ödemesinde ne tür kolaylıklar getirilebileceğinin de ele alındığını, bu konuda da düzenlemeler yapacaklarını açıkladı. Esnafı ayakta tutacak kararların teker teker alınması gerektiğini anlatan Ağbal, matrah artırımı çağrısında da bulundu.
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SAYIN BAKANIM BU YAPILANDIRMA İŞİNİ HACZ VE İCRALIK TÜM BORÇLARA YAPILMASINI HİÇ DEĞİLSE ZİRAAT BANKASI KANALI İLE YAPILANDIRILARAK BORCUNU ÖDEMEK İSTEYEN VATANDAŞLARA BU KOLAYLIĞI DA YAPSANIZ OLMAZ MI? ÖYLE BİR DUA ALIRSINIZ Kİ HÜKÜMETİMİZ BU KONUYADA EL ATARSA ALLAH RIZASI VE DUASINI ÇOK ALIRSINIZ...ŞİMDİDEN ALLAH RAZI OLSUN HÜKÜMETTEN...
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