Enflasyon beslenemedi

Eylül'de enflasyon, gıda fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle beklentilerin altında kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Eylül'de yüzde0.18 ile piyasa beklentilerinin çok altında arttı. Ağustos'ta yüzde 8.05 olan yıllık enflasyon ise Eylül'de yüzde 7.95'e gerileyerek 4 ay aradan sonra tekrar yüzde 8'in altına indi. Enflasyonun belirleyicisi, gıda fiyatlarındaki gerileme oldu. Ağustos'ta yüzde 1.92 düşen gıda fiyatları, Eylül'de de yüzde 0.70 indi. Gıdada Temmuz'da yüzde 9.69 olan yıllık enflasyon, Ağustos'ta 6.19'a, Eylül'de ise yüzde 4.16'ya geriledi. TÜFE'de aylık en yüksek artış yüzde 2.70 ile ulaştırma grubunda görüldü. Eğitimde yüzde 1.98, lokanta ve otellerde yüzde 0.67, konutta yüzde 0.41 ve çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.28 artış meydana geldi. Aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 3.49ile giyim ve ayakkabı oldu. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.70 ve eğlence ve kültürde yüzde 0.43 düşüş gerçekleşti. Tüketici fiyatları bazında Eylül'de en yüksekfiyat artışı yüzde 23.72 ilesalatalıkta, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 21.36 ilebalıkta görüldü.
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