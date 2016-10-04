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beslenemedi

fiyatlarındaki gerileme etkiledi, Eylül’de yüzde 0.18 ile beklentilerin altında arttı. Fiyat artışında salatalık, düşüşte balık ilk sırayı aldı

Enflasyon beslenemedi
Eylül'de , fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle beklentilerin altında kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Eylül'de yüzde 0.18 ile piyasa beklentilerinin çok altında arttı. Ağustos'ta yüzde 8.05 olan yıllık enflasyon ise Eylül'de yüzde 7.95'e gerileyerek 4 ay aradan sonra tekrar yüzde 8'in altına indi. Enflasyonun belirleyicisi, gıda fiyatlarındaki gerileme oldu. Ağustos'ta yüzde 1.92 düşen gıda fiyatları, Eylül'de de yüzde 0.70 indi. Gıdada Temmuz'da yüzde 9.69 olan yıllık enflasyon, Ağustos'ta 6.19'a, Eylül'de ise yüzde 4.16'ya geriledi. TÜFE'de aylık en yüksek artış yüzde 2.70 ile ulaştırma grubunda görüldü. Eğitimde yüzde 1.98, lokanta ve otellerde yüzde 0.67, konutta yüzde 0.41 ve çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.28 artış meydana geldi. Aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 3.49 ile giyim ve ayakkabı oldu. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.70 ve eğlence ve kültürde yüzde 0.43 düşüş gerçekleşti. Tüketici fiyatları bazında Eylül'de en yüksek fiyat artışı yüzde 23.72 ile salatalıkta, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 21.36 ile balıkta görüldü.
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