Anneye 4 bin 521 TL

Doğumyapanlar yada anne olmayahazırlananlar dikkat!Devlet, doğum yapanannelere karşılıksız yardımyapıyor. Bu yardım tekçocuk için en az 4 bin 521lirayı buluyor.Geçtiğimiz yıl Mayıs ayındahayata geçirilen uygulamaile, anne olanlaradoğum yardımıödemesi yapılıyor.Bunagöre;tüm annelere ilk çocuk için300, ikinci çocuk için 400ve üçüncü çocuk için 600lira ödeniyor. Doğum yapankadınlara doğum yardımının yanısıra, 'emzirme ödeneği' ya da'süt parası' adıyla ayrıca birödeme daha yapılıyor.
RAPORA GÖRE PARA
Süt parası bu yıl '122 lira'olarak uygulanıyor. Anne olanlarasağlanan imkanlar, doğumyardımı ve süt parası ile de sınırlıdeğil. Doğum yapanlara geçici işgöremezlik ödeneği de (raporparası) veriliyor.Kadınlara,doğumdanönce 8 hafta (çoğul gebelikte 10hafta), doğum sonrasında 8 haftaolmak üzere toplam 16 haftaveya 112 gün (çoğul gebelikte 18hafta) izin veriliyor. Doğumdanönceki 1 yıl içinde en az '90 günsigorta primi' ödenmiş olmasışartını karşılayan kadınlar geçiciiş göremezlik ödeneği alabiliyor.Asgari ücretle çalışırken hamilelikve doğum nedeniyle bu yıl 16hafta izin kullanan sigortalıkadına, 4 bin 99 lira iş göremezliködeneği veriliyor. Bu ödemelerPTT ve Ziraat Bankası aracılığıylayapılıyor. Doğum yardımı, sütparası, geçici iş ödeneği olarakasgari ücretli bir anneye 4 bin521 lira ödeniyor.
Anneler yeni Asgari ücretli için: doğumlarında hiçbir şart aranmadan en az 300 lira para alıyor. Buna iş görmezlik ödeneği ve süt parası da ekleniyor.
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oyuzyıllık memurum üç cocuğum var ikisi 18 yaşın dan büyük 1 cucuk icin verdikleri 20tele biledeğil diğeri kelime oyunu efen dim çalışan bayan laray mış ben ken dim işi zor buldum adamı olan lar yedi sülalesi iş bulur gariban eş için 2000tl cocuk için 20 tl veriyor gerçekbu
Sigorta öncesi dogum yapan anneler anne sayilmiyormu bizlere bu haksizlik yapiliyor eksik günlerimizin parasini yatirip emekli olmak istiyoruz takvim gazetesi sizden çok rica ediyoruz annelerin bu sorunlarini göndeme getirmenizi istiyoruz
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