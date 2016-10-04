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ye 4 bin 521 TL

olanlar; devletten ı, süt parası, geçici iş göremezlik ödeneği olmak üzere 3 kalemde destek alıyor. Tek için en az 4 bin 521 TL ödeme yapılıyor

Anneye 4 bin 521 TL
Doğum yapanlar ya da olmaya hazırlananlar dikkat! Devlet, yapan annelere karşılıksız yapıyor. Bu yardım tek için en az 4 bin 521 lirayı buluyor. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında hayata geçirilen uygulama ile, anne olanlara doğum yardımı ödemesi yapılıyor. Buna göre; tüm annelere ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor. Doğum yapan kadınlara doğum yardımının yanı sıra, 'emzirme ödeneği' ya da 'süt parası' adıyla ayrıca bir ödeme daha yapılıyor.

RAPORA GÖRE PARA
Süt parası bu yıl '122 lira' olarak uygulanıyor. Anne olanlara sağlanan imkanlar, doğum yardımı ve süt parası ile de sınırlı değil. Doğum yapanlara geçici iş göremezlik ödeneği de (rapor parası) veriliyor. Kadınlara, doğumdan önce 8 hafta (çoğul gebelikte 10 hafta), doğum sonrasında 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta veya 112 gün (çoğul gebelikte 18 hafta) izin veriliyor. Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az '90 gün sigorta primi' ödenmiş olması şartını karşılayan kadınlar geçici iş göremezlik ödeneği alabiliyor. Asgari ücretle çalışırken hamilelik ve doğum nedeniyle bu yıl 16 hafta izin kullanan sigortalı kadına, 4 bin 99 lira iş göremezlik ödeneği veriliyor. Bu ödemeler PTT ve Ziraat Bankası aracılığıyla yapılıyor. Doğum yardımı, süt parası, geçici iş ödeneği olarak asgari ücretli bir anneye 4 bin 521 lira ödeniyor.



Anneler yeni Asgari ücretli için: doğumlarında hiçbir şart aranmadan en az 300 lira para alıyor. Buna iş görmezlik ödeneği ve süt parası da ekleniyor.
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YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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osmanlı osmanlı

oyuzyıllık memurum üç cocuğum var ikisi 18 yaşın dan büyük 1 cucuk icin verdikleri 20tele biledeğil diğeri kelime oyunu efen dim çalışan bayan laray mış ben ken dim işi zor buldum adamı olan lar yedi sülalesi iş bulur gariban eş için 2000tl cocuk için 20 tl veriyor gerçekbu

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.10.2016 10:06
Selma Selma

Sigorta öncesi dogum yapan anneler anne sayilmiyormu bizlere bu haksizlik yapiliyor eksik günlerimizin parasini yatirip emekli olmak istiyoruz takvim gazetesi sizden çok rica ediyoruz annelerin bu sorunlarini göndeme getirmenizi istiyoruz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.10.2016 09:17
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