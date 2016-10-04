607 uçak dolusu Rus geliyor

Rusya'nın charter seferlere uyguladığı yasağın kaldırılmasıyla bu ülkeden Antalya'ya gelen turist sayısında ciddi hareketlilik oldu. 2-30 Eylül arasında kente büyük bölümü charter olmak üzere 918 uçak indi. Yapılan yeni bağlantılarla, Kasım sonuna kadar 607 charter uçuş daha programa alındı. Charter uçuşların yeniden başlamasından sonra ilk uçuş 2 Eylül'de Moskova'dan Antalya Havalimanı'na gerçekleşti. Antalya'yı, 2 Eylül'den sonra 153 bin 400 Rus ziyaret etti.