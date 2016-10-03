Vergi artışı yok 2 milyona iş var

Hükümet, ekonominin yol haritası olan 3 yıllık Orta Vadeli Programı yarın açıklayacak. 2017-2019 Orta VadeliProgram ile Türkiye'ye sınıf atlatacak, yüksek gelir seviyesine taşıyacak bir yatırım programı ortaya koyulurken; 3 yılda 2 milyon gence iş kapısıaçılacak. 3 yıl boyunca bir vergi artışıyapılmaması öngörülürken, mevduat faizlerinin aşağı çekilmesi için bir dizi çalışma yapılacak. yarın açıklanıyor 3 yıllık program döneminde ekonomi politikasının temel amacı da makroekonomikistikrarın korunması olacak. Yurt içi tasarrufları artırmak, özel yatırımlar kaynaklı büyüme yapısının özendirilmesi, üretim ve verimlilik düzeyinin yükseltilmesi de temel öncelik olacak. Meclis'in açılış resepsiyonuna katılan Kalkınma BakanıLütfi Elvan, Orta Vadeli Program için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, yarın açıklayacaklarını söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.