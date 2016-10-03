Vergi artışı yok 2 milyona iş var

Hükümet, ekonominin yol haritası olan 3 yıllık Orta Vadeli Programı yarın açıklayacak. 2017-2019 Orta Vadeli Program ile Türkiye'ye sınıf atlatacak, yüksek gelir seviyesine taşıyacak bir yatırım programı ortaya koyulurken; 3 yılda 2 milyon gence iş kapısı açılacak. 3 yıl boyunca bir vergi artışı yapılmaması öngörülürken, mevduat faizlerinin aşağı çekilmesi için bir dizi çalışma yapılacak. yarın açıklanıyor 3 yıllık program döneminde ekonomi politikasının temel amacı da makroekonomik istikrarın korunması olacak. Yurt içi tasarrufları artırmak, özel yatırımlar kaynaklı büyüme yapısının özendirilmesi, üretim ve verimlilik düzeyinin yükseltilmesi de temel öncelik olacak. Meclis'in açılış resepsiyonuna katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Orta Vadeli Program için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, yarın açıklayacaklarını söyledi.



HAZAL ATEŞ