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Tezgah yaktı!

Marketlerde Eylül’de 33 üründen 18’inin fiyatı arttı, zam şampiyonu % 89 ile salatalık oldu. Fiyat farkında birinciliği tarlada 6, rafta 27 lira olan kuru kayısı aldı. Bu tabloyu bitirmek için düğmeye basıldı

Tezgah yaktı!
Sebze-meyve cep yakmaya devam ederken, gözler çözüm için Gıda Komitesi'nin başlattığı çalışmalara çevrildi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Eylül'de marketlerde 4 üründe fiyat değişimi görülmediğini, 11 üründe azalma, 18 üründe ise fiyat artışı olduğunu belirterek, "En fazla fiyat artışı ise yüzde 89.27 ile salatalıkta görüldü" dedi. Üretici ve arasındaki farkın devam ettiğine, izledikleri 30 üründe yüzde 185.9 fiyat farkı görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, şöyle konuştu: "Eylül'de üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 356.67 ile kuru kayısıda görüldü. Üreticide 6 lira olan kuru kayısı, markette 27 lira 40 kuruştan satıldı. Üreticiden markete, kuru kayısı 4.6, kavun ve kuru incir 4.4, patates 4.2 katına satıldı."

FREN GELİYOR
Sebze-meyve fiyatları enflasyonu da yukarı çekerken, soruna çözüm için Gıda Komitesi düğmeye bastı. Gıda fiyatlarından kaynaklanan enflasyonu aşağı çekmek için üretim, ticaret, dağıtım kanalları başta olmak üzere zincirin bütün halkalarına yönelik yeni tedbirler yaşama geçirilecek. Gıda Komitesi, hangi üründe arz fazlası veya açığı oluşacağını önceden bildirirken, liste kapsamında ürün ekene devlet alım garantisi verecek.

İSTANBUL'DA ŞAMPİYON KIVIRCIK
İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre; şehirde geçen ay perakende fiyatı en fazla artan ürün yüzde 34.56 ile kıvırcık salata oldu. Kıvırcığın ardından en fazla fiyat artışı yüzde 19.44 ile etekte, yüzde 16.93 ile defterde ve yüzde 15.77 ile kadın kazağında görüldü.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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