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kilidini emekli açacak

Banka u çalışmalarında sona yaklaşılırken; emeklilerin de pazarlık masasına oturması gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Ergün, ‘Masada olmamız hükümetin elini daha da güçlendirir’ dedi.

Emeklinin gözü kulağı bu haberde!
Yaklaşık 12 milyon emekliye maaşını aldığı bankaların ödemesi için Çalışma Bakanlığı ile bankalar arasında yürütülen çalışmalarda sona yaklaşılırken; önemli bir gelişme yaşandı. Emeklilerin de promosyon masasına oturması gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği, emeklileri temsilen pazarlık masasına oturmayı talep etti. Dernek yönetimi, hem emeklilerin çözümde söz sahibi olmasını hem de promosyonun hızla hayata geçirilmesini hedefliyor.

'BİZ DE OLMALIYIZ'
Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, "Madem pazarlıklar devam ediyor, biz de pazarlık masasında olmalıyız" dedi. Emeklilerin aylıkları karşılığında belli bir miktar banka promosyonu alabilmesini uzun süredir istediklerini belirten Ergün, bu taleplerinin hükümet tarafından kabul görmesinin ve bu yönde bankalarla bir takım görüşmelerin yürütülmesinin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi. Promosyon pazarlığının uzamasının ve yapılan bazı olumsuz açıklamaların emeklileri hayal kırıklığına uğrattığını ve üzdüğünü ifade eden Ergün, şöyle konuştu:

YAKIN TAKİP
"Türkiye Emekliler Derneği yaklaşık 1 milyon üyesiyle Türkiye'nin en büyük emekli sivil toplum kuruluşu. Üyelerimiz haklı olarak promosyon görüşmelerinin neticesini yakından takip ediyor. Görüşmelerin uzaması nedeniyle özellikle son günlerde Türkiye'nin dört bir yanındaki üyelerimizden çok sayıda telefon alıyoruz. Madem pazarlıklar devam ediyor biz de pazarlık masasında olmalıyız. Türkiye Emekliler Derneği'nin o masada olması kesinlikle hükümetin elini daha da güçlendirecektir."
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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