Banka promosyonu çalışmalarında sona yaklaşılırken; emeklilerin de pazarlık masasına oturması gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Ergün, ‘Masada olmamız hükümetin elini daha da güçlendirir’ dedi.
Yaklaşık 12 milyon emekliye maaşını aldığı bankaların promosyon ödemesi için Çalışma Bakanlığı ile bankalar arasında yürütülen çalışmalarda sona yaklaşılırken; önemli bir gelişme yaşandı. Emeklilerin de promosyonmasasına oturması gündemegeldi. Türkiye EmeklilerDerneği, emeklileri temsilen pazarlık masasına oturmayı talep etti. Dernek yönetimi, hem emeklilerin çözümde söz sahibi olmasını hem de promosyonun hızla hayata geçirilmesini hedefliyor.
'BİZ DE OLMALIYIZ' Türkiye Emekliler DerneğiBaşkanı Kazım Ergün, "Madempazarlıklar devam ediyor, biz depazarlık masasında olmalıyız"dedi. Emeklilerin aylıklarıkarşılığında belli bir miktar bankapromosyonu alabilmesini uzunsüredir istediklerini belirtenErgün, bu taleplerinin hükümettarafından kabul görmesininve bu yönde bankalarlabir takım görüşmelerinyürütülmesinin kendilerinimemnun ettiğini dile getirdi.Promosyon pazarlığınınuzamasının ve yapılan bazıolumsuz açıklamaların emeklilerihayal kırıklığına uğrattığını veüzdüğünü ifade eden Ergün,şöyle konuştu:
YAKIN TAKİP
"Türkiye Emekliler Derneği yaklaşık 1 milyon üyesiyle Türkiye'nin en büyük emekli sivil toplum kuruluşu. Üyelerimiz haklı olarak promosyon görüşmelerinin neticesini yakından takip ediyor. Görüşmelerin uzaması nedeniyle özellikle son günlerde Türkiye'nin dört bir yanındaki üyelerimizden çok sayıda telefon alıyoruz. Madem pazarlıklardevam ediyor biz de pazarlıkmasasında olmalıyız. TürkiyeEmekliler Derneği'nin omasada olması kesinliklehükümetin elini daha dagüçlendirecektir."
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