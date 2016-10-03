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Matrah artırana inceleme yok

Matrah artırana inceleme yok
Maliye Bakanı Naci Ağbal, bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin yasanın tarihi fırsatlar sunduğunu belirterek, "Bunlardan biri de matrah artırımı. Matrah artırımı yapan mükelleflere, artırımda bulunulan döneme ilişkin vergi incelemesi yapmayacağız. Tüm mükelleflerimizi matrah artırımı imkanından yararlanmaya davet ediyorum" dedi. Başvuruların iyi gittiğini dile getiren Ağbal, şu ana kadar yaklaşık 125 bin başvuru alındığını ve matrah artırımı hükümlerine göre 1.4 milyar lira vergi hesaplandığını söyledi. 'Bu tarihi imkan' için sürenin 31 Ekim'de biteceğine dikkati çeken Ağbal, matrah artırımı yapacak herkesi bir an önce başvurusunu yapmaya çağırdı.
Etiketler:
  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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