Havada 20 basamak atladık

Ulaştırma, Denizcilik veHaberleşme Bakanı AhmetArslan, Türkiye'nin havataşımacılığında UluslararasıSivil Havacılık Örgütü (ICAO)ülkeleri arasında 10'uncusırada olduğunu belirterek, "Bubüyüklüğe erişmiş bir ülkeninICAO'da daha fazla etkin olmasıönceliklerimiz arasındadır" dedi.Kanada'daki 39. ICAO GenelKurul Toplantısı'nda konuşanArslan, "Türkiye hava taşımacılığıverilerinde ICAO ülkelerisıralamasında 30'uncu sıradan10'uncu sıraya yükselmiştir"ifadesini kullandı.
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