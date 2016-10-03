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Havada 20 basamak atladık

Havada 20 basamak atladık
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'nin hava taşımacılığında Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ülkeleri arasında 10'uncu sırada olduğunu belirterek, "Bu büyüklüğe erişmiş bir ülkenin ICAO'da daha fazla etkin olması önceliklerimiz arasındadır" dedi. Kanada'daki 39. ICAO Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Arslan, "Türkiye hava taşımacılığı verilerinde ICAO ülkeleri sıralamasında 30'uncu sıradan 10'uncu sıraya yükselmiştir" ifadesini kullandı.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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