  1. Sigortasız işçi çalıştırılmaz
  2. Havada 20 basamak atladık

a çağrısı

Esnafa sicil affı çağrısı
Türkiye ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, borcunu yapılandıran esnafa sicil affı getirilmesi gerektiğini ifade etti. Palandöken, "Bankalar vergi ve prim borcu bulunan esnafa kredi vermiyor. Bu sorun aşılmalı, borcunu yapılandıran esnafın sicili temizlenmeli, getirilmeli" şeklinde konuştu. TESK Başkanı Palandöken, yapılacak sicil affının kilitlenen ticaretin önünü açacağını kaydetti.
Etiketler: ,
  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar