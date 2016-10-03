Esnafa sicil affı çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı BendeviPalandöken, borcunuyapılandıran esnafa sicil affıgetirilmesi gerektiğini ifadeetti. Palandöken, "Bankalar vergi ve prim borcu bulunan esnafa kredi vermiyor. Bu sorun aşılmalı, borcunu yapılandıran esnafın sicili temizlenmeli, sicil affı getirilmeli" şeklinde konuştu. TESK Başkanı Palandöken, yapılacak sicil affınınkilitlenen ticaretin önünüaçacağını kaydetti.
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