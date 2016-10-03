  1. Dünyanın enerjisi Türkiye’de

açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi eylülde yüzde 0,18, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 0,29 arttı.

Beklenen rakamlar açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde yüzde 0,18, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,29 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 7,28, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 1,78 oldu.

Tüketici fiyatları bazında eylülde en yüksek fiyat artışı yüzde 23,72 ile salatalıkta, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 21,36 ile balıkta görüldü.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi 10:25
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