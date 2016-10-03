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toplandı

Başbakan Yıldırım başkanlığında, toplandı...

Çankaya Köşkünde sürpriz toplantı

, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

Başbakanlık Resmi Konut'ta, ilgili bakan ve bürokratların katılımıyla yapılan toplantı, saat 21.30'da başladı.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi 20:59
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