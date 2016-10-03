Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.
Başbakanlık Resmi Konut'ta, ilgili bakan ve bürokratların katılımıyla yapılan toplantı, saat 21.30'da başladı.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.
Başbakanlık Resmi Konut'ta, ilgili bakan ve bürokratların katılımıyla yapılan toplantı, saat 21.30'da başladı.
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