Dünyanın enerjisi Türkiye’de

Bu ay içinde İstanbul'da düzenlenecek 23. Dünya Enerji Kongresi için geri sayım başladı. "Enerji Olimpiyatları" olarak nitelendirilen 9 -13 Ekim arasında İstanbul'da gerçekleşecek kongre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşecek. 80 ülkeden 250'nin üzerinde konuşmacının katılımının kesinleştiği kongrede bir konuşma yapacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye'yi Başbakan Binali Yıldırım ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak temsil edecek. Kongreye, Türkiye 40 yıl önce 1977'de ev sahipliği yapmıştı.



60'IN ÜZERİNDE DEVLET ADAMI

Enerji dünyasının gündemini belirleyen kongreye İran Enerji Bakanı Hamid Çitçiyan, Suudi Arabistan Enerji, Endüstri ve Doğal Kaynaklar Bakanı Khalid Al-Falih, Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Irak Elektrrik Bakanı Qasım M. Al-Fahdawi, Cezayir Enerji Bakanı Noureddine Boutarfa, Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Suhail Mohamed Al Mazrouei, Venezüella Petrol Bakanı Eulogio Del Pino, Avrupa Komisyonu Enerji Birliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic'in de aralarında bulunduğu 60'ın üzerinde devlet adamı katılacak. "Yeni Ufukları Kucaklamak (Embracing New Frontiers)" temasından hareket eden kongrede uluslararası dev enerji firmalarının tepe yöneticileri de bulunacak. BP Group İcra Kurulu Başkanı Bob Dudley, E.ON Yönetim Kurulu Başkanı Johannes Teyssen, Gazprom CEO'su Alexey Miller, Saudi Aramco CEO'su Amin Nasser, SOCAR Başkanı Rovnag Abdullayev, enerji dünyasının gündemini tartışacak.



KRİTİK ZAMANDA YAPILIYOR

Kongre hakkında SABAH'a konuşan Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Başkanı Hasan Murat Mercan ise "En önemli enerji pazarlarının kesişme noktasında yer alan Türkiye, enerji konusunda çok büyük küresel değişikliklerin yaşandığı bir zamanda çok önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor" dedi.



PARİS'TEN SONRA İLK ZİRVE

Paris'teki İklim Değişikliği Zirvesi (COP21) sonrası gerçekleşecek ilk küresel enerji etkinliği olan kongrede yeni teknolojilerin şirket yapılarına etkileri de tartışılacak. Mercan, "20-30 yıl sonra nasıl bir enerji piyasası ve yapısı ortaya çıkacak bu tartışılacak. Kömürdeki gelişim kadar nükleer enerji ve sürdürülebilir enerji de diğer konu başlıkları olarak dikkat çekiyor" diye konuştu. Kongrede enerji güvenliği başlığı altında Ortadoğu ve Türkiye bağlamında uzmanlar, politikacılar ve enerji yatırımcıları açısından sorunlar değerlendirilecek.