Altın rekor kırdı üretim % 60 indi

Altın fiyatları yaz aylarında rekor üstüne rekor kırdı. Bu dönemde (Haziran, Temmuz, Ağustos) Darphane'nin üretimi, düğün sezonu olmasına karşın geçen yılın aynı zamanına kıyasla yüzde 60.6 azaldı. Haziran'da 285 bin 950, Temmuz'da 466 bin 216 ve Ağustos'ta 661 bin 455 adet çeyreklik, yarımlık, birlik, ikibuçukluk ve beşlik ziynet altın ile altın sikke üretimi gerçekleştirildi. Böylece 1 milyon 413bin 621 adetlik altın üretilirken, geçen yılın aynı döneminde bu rakam 3 milyon 587 bin936 adet oldu. Darphane'nin gram bazında altın üretimi ise bu yılın Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 3 ton 710,8 kilogram olarak gerçekleşti. Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının zirveyi test etmesinden dolayı üretiminin canlanmadığını söyledi.
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