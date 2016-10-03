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20 bin öğretmen başlıyor

20 bin öğretmen başlıyor
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 20 bin sözleşmeli öğretmenin bu ay içinde göreve başlayacağını söyledi. 40 binin üzerinde norm kadro fazlası öğretmen bulunduğuna işaret eden Yılmaz, geçen Şubat'ta aldıkları 30 bin öğretmenin staj döneminin bittiğini vurguladı. Yılmaz, şu bilgileri verdi: "30 bin öğretmen aramıza katıldı. Norm fazlası 40 bini de saymıyorum. Bir de 20 bin yeni sözleşmeli öğretmeni bu ay içinde başlatacağız. Dolayısıyla bir öğretmen açığımız yok. Yeter ki öğretmenlerimizle iyi bir planlama yaparak, bir çalışma gerçekleştirelim. Bunu da il müdürlerimiz ve okul müdürlerimiz beraber yapacak, iyi bir noktaya gideceğiz."

Bakanlık, ilkokul öğretmenlerine 'kırmızı kurdele' uygulamasının kalktığını hatırlatarak, 'Minik çocuklar arasında okuma-yazma için rekabet yapmayın' uyarısı yaptı. Mayıs'tan önce okuma bayramı yapılamayacak.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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