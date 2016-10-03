20 bin öğretmen başlıyor

Milli Eğitim Bakanı İsmetYılmaz, 20 bin sözleşmeliöğretmenin bu ay içinde görevebaşlayacağını söyledi. 40 bininüzerinde norm kadro fazlasıöğretmen bulunduğuna işaret edenYılmaz, geçen Şubat'ta aldıkları30 bin öğretmenin staj dönemininbittiğini vurguladı. Yılmaz, şubilgileri verdi: "30 bin öğretmenaramıza katıldı. Norm fazlası 40bini de saymıyorum. Bir de 20 binyeni sözleşmeli öğretmeni bu ayiçinde başlatacağız. Dolayısıyla biröğretmen açığımız yok. Yeter kiöğretmenlerimizle iyi bir planlamayaparak, bir çalışma gerçekleştirelim.Bunu da il müdürlerimiz ve okulmüdürlerimiz beraber yapacak, iyibir noktaya gideceğiz."
Bakanlık, ilkokul öğretmenlerine 'kırmızı kurdele' uygulamasının kalktığını hatırlatarak, 'Minik çocuklar arasında okuma-yazma için rekabet yapmayın' uyarısı yaptı. Mayıs'tan önce okuma bayramı yapılamayacak.
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