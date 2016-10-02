Vatandaş borçtan kurtuluyor

Vatandaşlar bu ayın sonuna kadar başvurduklarında kamuya tüm borçları yapılandıracak. Trafik cezası, emlak vergisi, su faturası, kredi yurtlar kurumu borçları gibi alacaklar da yapılandırma kapsamına alındı.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamında 1milyon 711 bin mükellefin yeniden yapılandırma, 125 bin mükellefin de matrah artırımı ve kayıtların düzeltilmesi için başvuruda bulunduğunu belirterek, "Bugün itibarıyla 9,4 milyarlira ödenmemiş vergi borcunu yapılandırmış durumdayız. Yine matrah ve vergi artırımı kayıt düzeltmelerinden de 1,5 milyarliralık tahakkuku yapmış olduk." dedi. Maliye Bakanlığının ödeme gücü olan vatandaştan vergiyi tam ve zamanında alabilmesinin esas olduğunu vurgulayan Ağbal, "Ödeme güçlüğü içinde olduğu için vergi borçlarını ödeyemeyen iyi niyetlimükelleflerin zor günündeyanında olacağız" dedi.
36 TAKSİT İMKANI VAR
VERGİ borcu olan vatandaşların yapılandırma başvuruları devam ediyor. Vatandaşlar 36 aya kadar taksit ya da peşin ödeme seçeneğinden birini tercih edebiliyor. Ana para üzerinden yapılan taksitlendirmelerde faizler siliniyor. Taksitlere enflasyon farkı ekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.