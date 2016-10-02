  1. Vatandaş borçtan kurtuluyor

Terör mağdurlarının evleri hazır

Terör mağdurlarının evleri hazır
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi () sosyal yaşam projeleriyle dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmaya devam ediyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çalışmaları hakkında bilgi veren TOKİ Başkanı M. Ergün Turan, "Acil bir plan olarak Diyarbakır, Şırnak, Mardin'de konut ihtiyacını karşılamaya yönelik büyük bir hamle başlattık. Konutlarımızın bir kısmını bu yılın sonunda teslim edeceğiz" açıklamasında bulundu. Öncelikli görevlerinin dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmak olduğunu vurgulayan Turan, bir yandan da sosyal donatı alanları, kamuya yönelik uygulamalar geliştirdiklerini belirtti.
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