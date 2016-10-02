Rus milyarderden Türkiye açıklaması: Satmıyoruz

Soçi'deki uluslararası ekonomi forumunda konuşan şirketin patronu, ünlü milyarder Viktor Raşnikov, "Bitti, o konu kapandı. Satmıyoruz. Aksine işimizi yeni yatırımla büyüteceğiz" dedi.

GEÇEN YIL 2 MİLYAR DOLARA SATIŞA ÇIKARILMIŞTI

2008'de MMK ile Atakaş Grubu'nun birlikte inşa ederek üretime açtığı fabrikada yılda 2.3 milyon ton metal ürünü üretme kapasitesi bulunuyor. TürkRus'ta yer alan habere göre, Rus tarafı Türk ortağının payını satın alarak tesisin tek sahibi olmuştu. Şirket geçen yıl 2 milyar dolar fiyatla fabrikayı satışa çıkardığını açıklamıştı.

Rusya'nın dev metal üreticisi MMK Şirketler Grubu'nun Türkiye'deki yatırım projesi olan MMK Metalurji, İskenderun Dörtyol ve İstanbul Gebze'de sanayi bölgelerinde üretim tesisleri bulunuyor