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Rus milyarderden Türkiye açıklaması: Satmıyoruz

Türkiye’deki en büyük Rusya sermayeli yatırım olan Hatay Dörtyol'daki MMK Şirketler Grubu’na ait metalürji fabrikasının satışından vazgeçildiği bildirildi.

Rus milyarderden Türkiye açıklaması: Satmıyoruz

Soçi'deki uluslararası ekonomi forumunda konuşan şirketin patronu, ünlü milyarder Viktor Raşnikov, "Bitti, o konu kapandı. Satmıyoruz. Aksine işimizi yeni yatırımla büyüteceğiz" dedi.

GEÇEN YIL 2 MİLYAR DOLARA SATIŞA ÇIKARILMIŞTI
2008'de MMK ile Atakaş Grubu'nun birlikte inşa ederek üretime açtığı fabrikada yılda 2.3 milyon ton metal ürünü üretme kapasitesi bulunuyor. TürkRus'ta yer alan habere göre, Rus tarafı Türk ortağının payını satın alarak tesisin tek sahibi olmuştu. Şirket geçen yıl 2 milyar dolar fiyatla fabrikayı satışa çıkardığını açıklamıştı.

Rusya'nın dev metal üreticisi MMK Şirketler Grubu'nun Türkiye'deki yatırım projesi olan , İskenderun Dörtyol ve İstanbul Gebze'de sanayi bölgelerinde üretim tesisleri bulunuyor
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  • 02 Ekim 2016, Pazar 18:21
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