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Kadro 21 Ekim’de

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu a kadro ve yeni 657 çalışmasının 21 Ekim’de yapılacak çalıştayda netleşeceğini söyledi

Kadro 21 Ekim’de
Milyonlarca memur ve işçinin merakla beklediği müjdeler 21 Ekim'de ortaya çıkacak. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu kamu personel reformuyla ilgili 20-21 Ekim'de yapacakları çalıştayda bir yol haritası çizeceklerini söyledi. Müezzinoğlu, "Bu çalıştaydaki değerlendirmelerden sonra yol haritasını kamuoyuna ve hükümete sunacağız. Bu çalıştayda konulardan biri de taşeron olacak. 2017'de kamu personel reformunu yapabileceksek, bu konu da onun içinde yerini alacaktır. Böyle bir reformu şimdilik yapılabilir görmüyorsak, o zaman öbür konu (taşeronlar) çözüm masasına gelir" dedi.
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