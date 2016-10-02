Kadro 21 Ekim’de

Milyonlarca memur ve taşeron işçinin merakla beklediği müjdeler 21 Ekim'de ortaya çıkacak. ÇalışmaBakanı Mehmet Müezzinoğlu kamu personel reformuyla ilgili 20-21 Ekim'de yapacakları çalıştayda bir yol haritası çizeceklerini söyledi. Müezzinoğlu, "Bu çalıştaydaki değerlendirmelerden sonra yol haritasını kamuoyuna ve hükümete sunacağız. Bu çalıştayda konulardan biri de taşeron olacak. 2017'de kamu personel reformunu yapabileceksek, bu konu da onun içinde yerini alacaktır. Böyle bir reformu şimdilik yapılabilir görmüyorsak, o zaman öbür konu (taşeronlar)çözüm masasına gelir" dedi.
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