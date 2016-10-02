Günlük ihracatta rekor kırıldı

İhracat, Kurban Bayramı ve hafta sonları ile birlikte yüzde 40'ı tatille geçirilen eylül ayında, geçen yılın aynı dönemine göre azalsa da, çalışma günü başına ihracatta 2016'nın rekoru kırıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı rakamlara göre, ihracat eylülde 10 milyar 452 milyon dolar oldu. Eylül ayında çalışma günü başına gerçekleştirilen ihracatın 2016'nın en iyi performansı olduğuna dikkat çeken TİMBaşkanı MehmetBüyükekşi, "Ocak'ta günlük ihracat 366 milyon dolar iken eylülde bu rakam 479 milyon dolar oldu" dedi.
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