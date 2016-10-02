Gümrüksüz şehirler kaçakçılığı bitirecek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ilk kez denenecek 'Gümrüksüz şehirler' projesini anlattı. Buna göre belli merkezler proje ile kendiliğinden bir kalkınma ve atılım durumuna geçecek. Aynı zamanda kaçakçılık da büyük bir darbe yemiş olacak.

ÖZEL TİCARET BÖLGELERİ OLUŞACAK

Bakan Bülent Tüfenkci, Türkiye'de ilk defa ticaret merkezleri projesi ile yeni bir ticaret yönteminin de sınır il ve ilçelerinde başlatılacağının müjdesini verdi. Buna göre, iki ülke sınırında kurulacak ticaret merkezlerindeki esnafın karşı ülkeden getirecekleri ürünleri gümrüksüz satmasına, bizim ürünlerin de gümrük gitmesine imkan getireceklerini belirten Tüfenkci, şu bilgileri verdi: "Türkiye'nin komşu ülkelerle sınırları olan il ve ilçelerinde gümrüksüz ve vergi muafiyetli ürünler o il ve ilçe sınırları içerisinde satılacak, İstanbul'da, Ankara'da satılmayacak. Çok miktarda başka illere götürülüp ticaretinin yapılmak istenmesi halinde, ithalat/ihracat rejimi çerçevesinde gümrük vergileri ödenerek yapılacak."

KAÇAKÇILIĞA BÜYÜK DARBE İNMİŞ OLACAK

Bu çalışmayla sınır illerindeki esnafın kaçakçılığa heves etmemesi, terörden uzak durması ve kapılar vasıtasıyla da normal ticareti yapılmasının sağlanmasını amaçladıklarını vurgulayan Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti: "Gümrüksüz olarak yurda sokulan ürünler il ve ilçede satılacak şekilde sınırlı sayıda olacak. Örneğin karpuz getirildiğinde oradaki esnafın satması sağlanacak. İlçe sınırı dışına çıkarılmayacak. Yine örneğin Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran'dan getirilen porselen gibi ürünleri gümrüksüz olarak Doğubayazıt esnafı satabilecek. O ürün Doğubayazıt dışına çıkarılmayacak. Aileler ucuz porseleni almak için Doğubayazıt'a gidecek orada gezecek zaman geçirecek, gelirken de bir-iki porselen takımı alabilecek. Malatya'dan bir aile Kilis'e gidecek oradaki üründen bir tane alabilecek."