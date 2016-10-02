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Gazda sevinci

Enerji Bakanı Berat Albayrak da kış öncesi yüzde 10 açıkladı. Hem vatandaş hem de sanayici sevinç yaşadı

Gazda indirim sevinci
Kış ayları gelmeden fiyatlarının düşmesi hem vatandaşa hem de sanayiciye büyük sevinç yaşattı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak önceki gün yaptığı açıklamada doğalgaz fiyatlarında yüzde 10'luk yaptıklarını duşurmuştu. Sanayiciler, bu indirimin üretim, istihdamı ve Türk sanayicisinin dış pazarlardaki rekabet gücünü artıracağı ve girdi maliyetini azaltacağını belirtirken vatandaş da düşecek faturalar dolayısıyla memnun oldu. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, enerjinin, sanayi sektörü açısından çok önemli bir girdiyi oluşturduğunu belirterek, özellikle enerji yoğun maliyetli sektörler açısından yüzde 10'luk bu indirimi son derece değerli bulduklarını söyledi. Bahçıvan, bu indirimin Türk sanayicilerin dış pazarlardaki rekabet gücünü artıracağını sözlerine ekledi. ASKON Başkanı Mustafa Koca ise "Hane halkı kadar sanayiciyi de son derece sevindiren bu kararın istihdam ve üretim alanında katkıları olacaktır" dedi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, doğalgaz fiyatlarında yüzde 10 indirim yapılacağı müjdesinin hem vatandaşı hem de esnafı sevindirdiğini belirterek, indirimden sonra tüketicinin faturasında 760 milyon liralık düşüş olacağını ifade etti.
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