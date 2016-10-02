Gazda indirim sevinci

Kış ayları gelmeden doğalgaz fiyatlarının düşmesi hem vatandaşa hem de sanayiciye büyük sevinç yaşattı. Enerji ve TabiiKaynaklar Bakanı Berat Albayrak önceki gün yaptığı açıklamada doğalgaz fiyatlarında yüzde 10'luk indirim yaptıklarını duşurmuştu. Sanayiciler, bu indirimin üretim, istihdamı ve Türk sanayicisinin dış pazarlardaki rekabet gücünü artıracağı ve girdi maliyetini azaltacağını belirtirken vatandaş da düşecek faturalar dolayısıyla memnun oldu. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, enerjinin, sanayi sektörü açısından çok önemli bir girdiyi oluşturduğunu belirterek, özellikle enerji yoğun maliyetli sektörler açısından yüzde 10'luk bu indirimi son derece değerli bulduklarını söyledi. Bahçıvan, bu indirimin Türk sanayicilerin dış pazarlardaki rekabet gücünü artıracağını sözlerine ekledi. ASKON Başkanı MustafaKoca ise "Hane halkı kadar sanayiciyi de son derece sevindiren bu kararın istihdam ve üretim alanında katkıları olacaktır" dedi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, doğalgaz fiyatlarında yüzde 10 indirim yapılacağı müjdesinin hem vatandaşı hem de esnafı sevindirdiğini belirterek, indirimden sonra tüketicinin faturasında 760 milyonliralık düşüş olacağını ifade etti.
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