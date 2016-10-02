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kaçakçı avına çıkıyor

Esnaf kaçakçı avına çıkıyor
Türkiye'deki 2 milyon ın sesi olan bakkal ve bayi odaları başkanları, ekonomiye ağır faturası olan sorununu TESK'in düzenlediği çalıştayda masaya yatırdı. Çalıştayın sonuç bildirgesinde Türkiye'deki kaçakçılığın boyutunun yıllık ortalama 51 milyar liraya ulaştığına dikkat çekildi. Alınan karar ile esnaf kaçakçılara karşı sosyal medyada örgütlenerek, bizzat bilinçlendirme çalışmalarının içinde yer alacak. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, #EkonomideEsnafinGucu hashtag'ini kullanarak konuyla ilgili farkındalık yaratmaya çalıştıklarını vurgulayarek, "Kaçak ticareti, esnafın ekmek parasını tehdit ediyor. Bizim bu ekmek parasına sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.
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