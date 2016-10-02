Esnaf kaçakçı avına çıkıyor

Türkiye'deki 2 milyon esnafın sesi olan bakkal ve bayi odaları başkanları, ekonomiye ağır faturası olan kaçakçılık sorununu TESK'in düzenlediği çalıştayda masaya yatırdı. Çalıştayın sonuç bildirgesinde Türkiye'deki kaçakçılığın boyutunun yıllık ortalama 51 milyarliraya ulaştığına dikkat çekildi. Alınan karar ile esnaf kaçakçılara karşı sosyal medyada örgütlenerek, bizzat bilinçlendirme çalışmalarının içinde yer alacak. TESKBaşkanı Bendevi Palandöken,#EkonomideEsnafinGucu hashtag'ini kullanarak konuyla ilgili farkındalık yaratmaya çalıştıklarını vurgulayarek, "Kaçak ticareti, esnafın ekmek parasınıtehdit ediyor. Bizim bu ekmek parasınasahip çıkmamız gerekiyor" dedi.
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